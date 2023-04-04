Moskova’da Dışişleri Bakan Yardımcıları'nın dörtlü zirvesi başladı

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye arasındaki dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde iki günlük istişareler 3 Nisan Pazartesi günü Moskova'da başladı.



Görüşmede Türkiye ve Suriye Dışişleri Bakanları arasında ikili görüşme yapılmasına dair takvim ve yerin belirlenmesi konusu ele alındı.



Dörtlü görüşmeye Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayman Susan, İran Dışişleri Bakanı’nın Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov katıldı.



Görüşmeler başarılı olursa, ardından Türkiye-Suriye zirvesinin zeminini hazırlanacak. Görüşmeler bugün de Moskova'nın ev sahipliğinde devam ediyor.