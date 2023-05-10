İstanbul'da kritik toplantı: Türkiye, Rusya ve Ukrayna Tahıl Koridoru'nu görüştü
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcıları ile Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerinin katılımıyla, İstanbul'da tahıl girişimi ve diğer konuların ele alındığı bir toplantı yapıldığını açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamaya göre, tahıl girişimi ve diğer konuların ele alındığı toplantı bugün İstanbul’da Türkiye, Rusya, Ukrayna Savunma Bakan Yardımcıları ile BM yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Toplantıda Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve beraberindeki heyet yer aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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