İstanbul'da kritik toplantı: Türkiye, Rusya ve Ukrayna Tahıl Koridoru'nu görüştü

MSB'den yapılan açıklamaya göre, tahıl girişimi ve diğer konuların ele alındığı toplantı bugün İstanbul’da Türkiye, Rusya, Ukrayna Savunma Bakan Yardımcıları ile BM yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve beraberindeki heyet yer aldı.