İstanbul'da kritik toplantı: Türkiye, Rusya ve Ukrayna Tahıl Koridoru'nu görüştü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcıları ile Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerinin katılımıyla, İstanbul'da tahıl girişimi ve diğer konuların ele alındığı bir toplantı yapıldığını açıkladı.

İstanbul'da kritik toplantı: Türkiye, Rusya ve Ukrayna Tahıl Koridoru'nu görüştü
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MSB'den yapılan açıklamaya göre, tahıl girişimi ve diğer konuların ele alındığı toplantı bugün İstanbul’da Türkiye, RusyaUkrayna Savunma Bakan Yardımcıları ile BM yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve beraberindeki heyet yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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