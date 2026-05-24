Türkiye ve 7 ülkeden Siyonist rejime sert tepki

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları, siyonist İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu'ndaki katılımcılara yönelik barbarca uygulamalara karşı ortak bir duruş sergiledi. Aşırı sağcı ve işgalci Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in esir tutulan sivillere yönelik insanlık dışı tavrı yazılı bir açıklamayla lanetlendi.

Yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dışişleri bakanları, Gazze'ye gitmekte olan filodaki katılımcılara İsrail'de gözaltında bulundukları sırada aşırılıkçı İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir tarafından gerçekleştirilen dehşet verici, aşağılayıcı ve kabul edilemez muameleyi en güçlü şekilde kınamaktadır."

"İNSAN ONURUNA YÖNELİK UTANÇ VERİCİ BİR SALDIRI"

Bakanlar; eli kanlı siyonist rejimin temsilcilerinden Ben-Gvir'in, alıkonulan sivilleri kamuoyu önünde kasten aşağılamasının, "insan onuruna yönelik utanç verici bir saldırı" olduğunu belirtti. Bu vahşi muamelenin, İsrail'in uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku dahil uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerinin açık bir ihlalini teşkil ettiğinin altı çizildi. Ayrıca açıklamada, işgalci yetkililerin Filistin halkına karşı yürüttüğü kışkırtma ve şiddet eylemleri esefle karşılanarak en güçlü biçimde kınandı.

Ortak bildiride, işgalci bakanın provokatif eylemlerinin "nefret ve aşırıcılığı körüklediği" ve iki devletli çözüm temelinde adil ve kalıcı bir barışın tesisine yönelik çabaları engellediği uyarısında bulunuldu.

8 ülkenin bakanları, Ben-Gvir'in imza attığı bu insanlık suçları hakkında hesap verebilirliğin sağlanmasını talep etti. Siyonist rejimin tekrarlayan provokasyon, kışkırtma ve ihlallerine son verilmesi, daha fazla tehdit oluşturmasının engellenmesi ve bu vahşete müsamaha gösterilmemesi için acilen somut tedbirler alınması çağrısı yapıldı.