Türkiye ve ABD’den Suriye için kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Suriye konusunu değerlendirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Türkiye ve ABD’den Suriye için kritik görüşme
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Suriye konusunu değerlendirdi.

Görüşmede, Bakan Fidan, Suriye'deki kaos ortamından PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin faydalanmasının önlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Taraflar, bölgedeki istikrarın sağlanması ve terörle mücadelede iş birliğinin önemini vurguladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

hakan fidan suriye Antony Blinken
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Türkiye ve ABD’den Suriye için kritik görüşme
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