Türkiye ve Cezayir arasında 13 kritik anlaşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’u resmi törenle karşıladı. Baş başa görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tebbun sonrasında Yüksek Düzeyli Strateji Konseyi Toplantısına başkanlık ettiler. İkili daha sonra iki ülke arasındaki 14 anlaşmanın imza törenine katılarak ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

STRATEJİK ORTAKLIKTA YENİ DÖNEM: HEDEF 10 MİLYAR DOLAR

Basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine Cezayir’in bağımsızlığı için mücadele ederken şehit olan Cezayirlileri anarak başladı. Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile son olarak 2023 yılında Cezayir'de bir araya geldiklerini ve o gün İşbirliği Konseyi Mekanizmasını bir üst seviyeye çıkaran kararla Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyini ilan ettiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Hamdolsun bugün kendileriyle beraber Stratejik İşbirliği Konseyi’mizin ilk toplantısına başkanlık ettik. Kardeşliğimizi daha ileriye taşıyacak kararlar aldık. Türkiye-Cezayir ilişkilerinin lokomotifini ortak tarihimizden kaynaklanan karşılıklı saygı ve sevgi teşkil ediyor. Bu dayanışma ruhunu bugün sadece ikili münasebetlerimizde değil birçok uluslararası meselede benimsediğimiz ortak tavırda da görüyoruz. Afrika kıtasındaki en büyük ticaret ortaklarımızdan Cezayir'le işbirliğimizi enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda geliştirmekte kararlıyız. 2023 yılında belirlediğimiz 10 milyar dolar ticaret hedefimiz doğrultusunda çabalarımızı artırmış durumdayız. Cezayir'de 1600’ü aşkın firmamız 8 milyar dolarlık yatırımlarıyla sanayi, madencilik, tarım, inşaat, ilaç sanayi ve altyapı alanlarında önemli proje ve yatırımlara imza atıyor. Bugün Ankara'da düzenlenen iş forumunda özel sektör temsilcilerimiz bir araya geldiler. Yeni işbirliği fırsatlarını görüştüler. İnşallah önümüzdeki dönemde beraberce çalışarak karşılıklı yatırımlara ve özel sektör işbirliklerine yenilerini ekleyeceğiz"

ENERJİ GÜVENLİĞİ VE BÖLGESEL İSTİKRAR MASADA

Cezayir ile yıllar öncesine dayanan iş birliklerinin bulunduğunu belirten ve yeni iş birliklerine dair bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji ve savunma sanayi vurgusu yaptı:

"İsrail'in tahrik ve tertipleriyle başlayan bölgemizdeki savaş özellikle enerji piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Türkiye olarak Cezayir'le de yıllar önce güvenilir, istikrarlı ve sürdürülebilir enerji işbirlikleri kurduk, geliştirdik. Gelinen aşamada doğal gaz başta olmak üzere enerji tedariki güvenliği konusunda uzun vadeli işbirliğimizi her geçen gün ilerletiyoruz. Yenilenebilir enerji ve yeni teknolojiler alanlarında da ortaklık imkanlarını değerlendirmemiz gerektiği kanaatindeyiz. Madencilik sektöründeki işbirliği potansiyelinin de müşterek yatırımlar ve karşılıklı tecrübe paylaşımı yoluyla hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Günümüzün en kritik konularından biri haline gelen tarım ve gıda güvenliği alanında Cezayir'in tarımsal refahına katkı sağlamaya hazırız. Savunma sanayi alanında iş birliğimizin hem ülkelerimizin hem de bölgemizin güvenliğine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Aramızdaki kardeşlik bağlarını perçinleyecek kültür merkezlerinin karşılıklı olarak faaliyete geçmesine de büyük önem veriyoruz"

"ŞİDDET SARMALININ SONA ERDİRİLMESİNDE ORTAK TUTUMA SAHİBİZ"

Cezayir ile Türkiye’nin bölgesel sorunlarda da aynı fikirde buluştuğuna dikkati çeken Erdoğan, Filistin ve Suriye meselelerine değindi:

"Filistin'de iki devletli çözümün en güçlü savunucuları arasındayız. 15 Kasım 1988 tarihinde Filistin Devleti'nin kuruluşu biliyorsunuz Cezayir'de ilan edildi. Cezayir'in geçtiğimiz iki yılda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliği sırasında Filistin davasına verdiği desteği takdirle karşıladık. Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki İsrail saldırganlığı bölgemiz için asıl güvenlik sorununun mevcut hükümetin yayılmacı, hukuk ve kural tanımaz politikaları olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bölgesel sahiplenme anlayışımız gereğince Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine büyük önem atfediyoruz. Suriye'nin yeniden inşasına katkılarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye ve Cezayir olarak bölgemizin barış ve güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesinde ortak tutuma sahibiz. Cezayir'le kazan kazan anlayışı içinde dostluk ve iş birliğimizi her alanda ilerletmeye devam edeceğiz"

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ise görüşmelerin olumlu geçtiğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Yine aynı şekilde iki ülkeyi ilgilendiren önemli konuları ele aldık. Körfez bölgesinde, Orta Doğu bölgesindeki gelişmeleri ele aldık. Krizlerin çözüm yollarını, güvenliğin tesisi konularına değindik. Bu arada tabii ki İsrail işgali uluslararası hukuku ihlal etmesini, kardeş Lübnan'a yönelik açık saldırılarını ve Gazze şeridinde vahşi uygulamalarını da kınadığımızı söyleyebilirim."

TÜRKİYE VE CEZAYİR ARASINDA İMZALANAN TÜM ANLAŞMALAR

Zirve kapsamında imza altına alınan mutabakat zaptı ve anlaşmaların tam listesi: