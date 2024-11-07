Türkiye ve Çin arasında 5 alanda yeni işbirliği adımları

Bakan Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, toplantının detaylarına da değindi.

Toplantıda, iki ülke arasındaki yatırımların artırılması, altyapı yatırımlarının finansmanına yönelik işbirliği, enerji, turizm, sivil havacılık ve tarım alanlarında ortak projeler geliştirilmesi kararlaştırıldığını ifade etti. Ayrıca, "Orta Koridor" ile Çin’in "Kuşak ve Yol Girişimi"nin uyumlaştırılması amacıyla kurulacak Ortak Çalışma Grubu'nun ilk toplantısının da yapıldığını vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı, Asya'nın en büyük ticaret ortağı olan Çin ile ekonomik ilişkileri daha da güçlendirmeyi ve ticaretin dengeli bir şekilde büyümesini sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Bu işbirliği, Türkiye'nin Çin ile olan ticaretinde yeni fırsatlar yaratacak ve iki ülke arasındaki ekonomik bağları daha sağlam bir temele oturtacaktır.