Türkiye ve İngiltere'den kritik anlaşma: Detaylar açıklandı

İmzalanan çerçeve belge, Ankara ve Londra arasındaki mevcut stratejik ortaklığı daha geniş bir zemine yayıyor. İş birliğinin odağında savunma sanayii, ticaret ve yatırım projeleri yer alırken; metin aynı zamanda güvenlikten iklim değişikliğine, insani kalkınmadan bilim ve teknolojiye uzanan kapsamlı bir faaliyet alanını tanımlıyor. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, bu belgenin küresel sınamalar karşısında istikrarı temin etme çabalarında "sağlam bir temel" teşkil ettiğini vurguladı.

TERÖRİZM VE ORGANİZE SUÇLARLA ORTAK MÜCADELE

İmza töreninin ardından yayımlanan ortak açıklamada, uluslararası düzenin parçalanmış bir yapıya evrilmesinin yarattığı risklere dikkat çekildi. Türkiye ve Birleşik Krallık’ın Orta Doğu’nun istikrarına yönelik kararlı duruşu teyit edildi. Savunma yeteneklerinin geliştirilmesi, terörizmle ve organize suçlarla ortak mücadele, çerçeve belgesinin güvenlik sütunundaki öncelikli maddeler olarak öne çıktı.

EKONOMİK BÜYÜME VE TEKNOLOJİK ENTEGRASYON

İki ülke arasındaki güçlü ticari bağlar, Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) güncellenmesi süreciyle perçinleniyor. İmzalanan belge, müzakereleri devam eden STA’nın ikili ticaret hacmini artırma niyetini pekiştirirken; enerji güvenliği, inovasyon ve dijital dönüşüm alanlarında da ortak girişimlerin önünü açıyor.