Türkiye ve İngiltere'den kritik anlaşma: Detaylar açıklandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, Londra’da gerçekleştirdikleri görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri yeni bir seviyeye taşıyan "Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi"ne imza attı

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Yayınlanma:

İmzalanan çerçeve belge, Ankara ve Londra arasındaki mevcut stratejik ortaklığı daha geniş bir zemine yayıyor. İş birliğinin odağında savunma sanayii, ticaret ve yatırım projeleri yer alırken; metin aynı zamanda güvenlikten iklim değişikliğine, insani kalkınmadan bilim ve teknolojiye uzanan kapsamlı bir faaliyet alanını tanımlıyor. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, bu belgenin küresel sınamalar karşısında istikrarı temin etme çabalarında "sağlam bir temel" teşkil ettiğini vurguladı.

TERÖRİZM VE ORGANİZE SUÇLARLA ORTAK MÜCADELE

İmza töreninin ardından yayımlanan ortak açıklamada, uluslararası düzenin parçalanmış bir yapıya evrilmesinin yarattığı risklere dikkat çekildi. Türkiye ve Birleşik Krallık’ın Orta Doğu’nun istikrarına yönelik kararlı duruşu teyit edildi. Savunma yeteneklerinin geliştirilmesi, terörizmle ve organize suçlarla ortak mücadele, çerçeve belgesinin güvenlik sütunundaki öncelikli maddeler olarak öne çıktı.

EKONOMİK BÜYÜME VE TEKNOLOJİK ENTEGRASYON

İki ülke arasındaki güçlü ticari bağlar, Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) güncellenmesi süreciyle perçinleniyor. İmzalanan belge, müzakereleri devam eden STA’nın ikili ticaret hacmini artırma niyetini pekiştirirken; enerji güvenliği, inovasyon ve dijital dönüşüm alanlarında da ortak girişimlerin önünü açıyor.

Okullar ne zaman kapanacak? 2026 Yaz tatili ne zaman başlıyor?Okullar ne zaman kapanacak? 2026 Yaz tatili ne zaman başlıyor?Gündem
"Hürmüz krizi 30 milyon kişiyi yoksulluğa sürükleyecek""Hürmüz krizi 30 milyon kişiyi yoksulluğa sürükleyecek"Dünya
Nesli tehlikedeki Avrupa porsuğu Aydın'da silahla vurularak öldürüldüNesli tehlikedeki Avrupa porsuğu Aydın'da silahla vurularak öldürüldüGündem
Günün Manşetleri
Seferberlik Hedefe Ulaştı
Pezeşkiyan: Sertlik yanlıları ya da ılımlı yok, hepimiz İranlıyız
"Hürmüz krizi 30 milyon kişiyi yoksulluğa sürükleyecek"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Terörsüz Türkiye" mesajı
Faili meçhul dosyalar için yeni daire başkanlığı
Okullarda 7 aşamalı yeni güvenlik dönemi
Kırmızı ette tek tırnaklı eti ve baharatta boya tespit edildi
TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümünde Birinci Meclis'te tören düzenlendi
Sosyal medyadaki zehir tacirlerine dev baskın!
''ABD eski ABD değil, söylediklerinin kıymeti yok''
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
2026 ÖTV muafiyetli sıfır araç şartları ve güncel otomobil listesi belli oldu 2026 ÖTV muafiyetli sıfır araç şartları ve güncel otomobil listesi belli oldu
Gazete manşetleri 23 Nisan Perşembe Gazete manşetleri 23 Nisan Perşembe
Kırmızı ette tek tırnaklı eti ve baharatta boya tespit edildi Kırmızı ette tek tırnaklı eti ve baharatta boya tespit edildi
Fabrizio Romano duyurdu: Arda Güler sezonu kapattı! Fabrizio Romano duyurdu: Arda Güler sezonu kapattı!