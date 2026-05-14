Türkiye ve Kazakistan arasında 13 kritik anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile baş başa görüşmesi ve Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'nın ardından iki ülke arasında geniş kapsamlı bir imza töreni düzenlendi.

Zirvenin en önemli çıktılarından biri olan "Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Ebedi Dostluk ve Ortaklık Bildirisi", iki lider tarafından bizzat imzalanarak yürürlüğe girdi.

ENERJİDEN SAVUNMAYA STRATEJİK ORTAKLIK

İki ülke arasında imzalanan diğer 12 anlaşma, ekonomik ve askeri iş birliğinin derinliğini ortaya koyuyor. Özellikle savunma sanayii ve enerji alanındaki maddeler, bölgesel dengeler açısından kritik öneme sahip.

İmzalanan protokoller ve anlaşmaların öne çıkanları:

ANKA İnsansız Hava Araçlarının üretimi ve bakımı için ortak girişim kurulması.

Yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşması.

İstanbul Finans Merkezi ile Astana Uluslararası Finans Merkezi arasında iş birliği.

Kültür merkezlerinin kuruluşu ve ortak burs programlarına ilişkin protokoller.

PETROL SEVKİYATI VE ALTYAPI YATIRIMLARI

Zirvede enerji güvenliği ve ulaştırma projeleri de geniş yer buldu. TAV Holding ve YDA İnşaat gibi Türk şirketlerinin Kazakistan'daki dev projeleri resmiyet kazandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan petrolünü ülkemizden dünyaya ulaştırmayı hedefliyoruz

Ekonomik ve teknik alandaki diğer anlaşmalar:

Almatı Uluslararası Havalimanı yatırım anlaşması (TAV Holding).

Hastane inşaatlarının finansmanı için iş birliği (YDA İnşaat).

Petrol ve gaz projelerinin ortak geliştirilmesi (Türkiye Petrolleri ve KazMunayGas).

Medya ve yayıncılık alanında TRT ile yapılan mutabakat zaptı.

Törenin sonunda, iki ülke arasındaki köklü bağların bir nişanesi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kazakistan devlet nişanı takdim edildi.