Türkiye ve Macaristan'dan iş birliği! Bakanlar ve heyetler bir araya geldi

Tarım ve ormancılık alanındaki çalışmalar Macaristan ve Türkiye heyetlerini bir araya getirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Macar mevkidaşı Istvan Nagy ve beraberindeki heyetle bir görüşme yaptı.

Görüşmenin gündeminde uzatılan Tahıl Koridoru anlaşması çerçevesindeki çalışmalar yer aldı.

Tahıl Koridoru anlaşmasının en önemli ülkelerinden olan Türkiye ve Macaristan arasındaki tarım ve ormancılık alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi yönünde temaslar da oldu.