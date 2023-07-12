Türkiye ve Macaristan'dan iş birliği! Bakanlar ve heyetler bir araya geldi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Macaristan Tarım Bakanı Istvan Nagy ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Bakanlığın ev sahipliğinde yapılan görüşmede Tahıl Koridoru anlaşması ve iki ülke arasındaki tarım alanındaki anlaşmalar yer aldı.
Tarım ve ormancılık alanındaki çalışmalar Macaristan ve Türkiye heyetlerini bir araya getirdi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Macar mevkidaşı Istvan Nagy ve beraberindeki heyetle bir görüşme yaptı.
Görüşmenin gündeminde uzatılan Tahıl Koridoru anlaşması çerçevesindeki çalışmalar yer aldı.
Tahıl Koridoru anlaşmasının en önemli ülkelerinden olan Türkiye ve Macaristan arasındaki tarım ve ormancılık alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi yönünde temaslar da oldu.