Türkiye ve Venezuela iş birliği yapacak

Türkiye ile Venezuela arasında enerji konusunda mutabakat zaptı imzalandı. İki ülke petrol ve doğalgaz yatırımları için daha yakın iş birliği yapacak.

Türkiye ve Venezuela iş birliği yapacak
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Türkiye ile Venezuela arasında enerji ve madencilik anlaşması yapıldıç.

Anlaşmalar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Venezuela ziyareti sırasında imzalandı. Bayraktar Venezuela'da Petrol Bakanı ve Devlet Petrol Şirketi Başkanı Pedro Rafael Tellechea (TEYEÇEA) Ruiz ile görüştü.

Görüşmede İki ülke arasında petrol ve doğal gaz alanlarında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. İmzalanan zabıt; petrol ve doğal gaz arama, üretim, ticaret ve servis hizmetlerini konularını kapsıyor.

Bakan Bayraktar ile Venezuela Ekolojik Madencilik Gelişimi Bakanı William Serantes Pinto görüşmesinde ise Eti Maden, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ile Türkiye Petrolleri Uluslararası Anonim Şirketi'nin Venezuela'da faaliyet gösterebileceği alanlar masaya yatırıldı.

Bakan Bayraktar Karakas'taki temasları kapsamında Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez  ile de bir araya geldi.

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