Türkiye'den ABD'nin GKRY silah satışı kararına kınama

Türkiye, ABD tarafından yayımlanan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) silah satışı ve askeri eğitim için uygun ülke olarak tayin edildiği kararını kınadı.

Türkiye'den ABD'nin GKRY silah satışı kararına kınama
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Dışişleri Bakanlığı, ABD tarafından dün yayımlanan, GKRY'nin silah satışı ve askeri eğitim için uygun ülke olarak tayin edildiği kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kararın kınandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konuda yapılan açıklamada kayıtlı görüşleri paylaşıyoruz. Ada’daki silahlanma faaliyetlerini artıracak bu kararı vahim bir hata olarak değerlendiriyoruz. Bölgemizin son derece hassas bir dönemden geçtiği göz önünde bulundurulduğunda, ilgili tüm tarafların kışkırtıcı adımlardan kaçınması ve sağduyulu hareket etmesi gerekmektedir. ABD’nin kısa süre sonra göreve gelecek yeni yönetiminin, mevcut Başkan tarafından atılan bu hatalı adımdan geri dönmesini bekliyoruz. Anavatan ve Garantör devlet Türkiye olarak, KKTC’nin savunma ve caydırıcılık kabiliyetlerini artırmak amacıyla atacağı adımları desteklemeyi sürdüreceğiz.
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