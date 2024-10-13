Türkiye'den ABD'ye yaptırım tepkisi: "Gerçeklerle bağdaşmıyor!"

ABD'nin Suriye'deki askeri hareketler nedeniyle Türkiye'ye uyguladığı yaptırımları 1 yıl daha uzatmasına Ankara'dan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, yaptırımları uzatma kararının sahadaki gerçeklikle bağdaşmadığını söyledi.

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Türkiye'den ABD'ye yaptırım tepkisi: "Gerçeklerle bağdaşmıyor!"
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD'nin Suriye'deki gelişmeler bağlamında Türkiye'ye yönelik yaptırımları uzatma kararına tepki gösterdi. Keçeli, kararın sahadaki gerçeklerle bağdaşmadığını ifade etti.

Sözcü Keçeli, ABD'nin 13894 Sayılı Başkanlık Kararnamesi'ni bir yıl daha uzatması hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

"Sahadaki gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Bu tür önyargılı tasarrufların tekrarı yerine Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini önceleyen politikalarının desteklenmesi, bölgesel istikrara katkı sağlayacaktır."

Türkiye'nin 2019 yılında PKK/YPG terörüne karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı ABD'nin tepkisini çekmişti. PKK/YPG terör örgütüyle işbirliği yapan ABD, söz konusu kararnameyle Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı almıştı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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