Türkiye'den Arbat Havalimanı açıklaması! Irak'a PKK ile somut mücadele çağrısı yapıldı

Dışişleri Bakanlığı, Irak Süleymaniye’deki Arbat Havalimanı’na yapılan İHA Saldırısı hakkında açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Irak Hükümetine ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimine terörle mücadele konusunda etkin mücadele çağrısı yaptı.

- Yaşanan bu son olayla, terör örgütünün halkını adeta rehin aldığı Süleymaniye’ye yönelik tedbirlerimizin ne denli isabetli olduğu da bir kez daha teyit edilmiştir. Türkiye, hem Irak Merkezi Hükümetinden hem Irak Kürt Bölgesel Yönetimi makamlarından PKK ve uzantılarını terör örgütü olarak tanımasını ve terörizmle samimi ve somut şekilde mücadele etmesini beklemektedir.