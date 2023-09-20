Türkiye'den Arbat Havalimanı açıklaması! Irak'a PKK ile somut mücadele çağrısı yapıldı
Dışişleri Bakanlığı, Süleymaniye’deki Arbat Havalimanı’na yapılan İHA saldırısı sonrası hem Irak Merkezi Hükümetine hem de Irak Kürt Bölgesel Yönetimine çağrı yaptı. Çağrıda ''Terörizmle samimi ve somut şekilde mücadele edilmesi beklenilmektedir." vurgusu yer aldı
Dışişleri Bakanlığı, Irak Süleymaniye’deki Arbat Havalimanı’na yapılan İHA Saldırısı hakkında açıklama yaptı.
"TERÖRİZMLE SAMİMİ VE SOMUT MÜCADELE"
Dışişleri Bakanlığı, Irak Hükümetine ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimine terörle mücadele konusunda etkin mücadele çağrısı yaptı.
- Yaşanan bu son olayla, terör örgütünün halkını adeta rehin aldığı Süleymaniye’ye yönelik tedbirlerimizin ne denli isabetli olduğu da bir kez daha teyit edilmiştir. Türkiye, hem Irak Merkezi Hükümetinden hem Irak Kürt Bölgesel Yönetimi makamlarından PKK ve uzantılarını terör örgütü olarak tanımasını ve terörizmle samimi ve somut şekilde mücadele etmesini beklemektedir.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ta, PKK'nın yaptığı terör faaliyetlerinin ve Suriye ile Irak arasında oluşturulan terör koridorundaki hareketliliğin yakından izlendiği belirtildi.
"YAŞANAN OLAYLAR VAHİMDİR"
Bakanlık, Arbat Havalimanı'nda yaşanan patlamayla ilgili gelişmeleri de açıkladı
- Patlama esnasında, Irak'ta faaliyet yürüten KYB partisine bağlı 'Terörle Mücadele Grubu' mensuplarının PKK/YPG'li teröristlerle birlikte talim yapmakta oldukları anlaşılmaktadır. Bu gelişme, KYB'ye bağlı bazı güvenlik unsurlarının terör örgütü üyeleriyle işbirliğini açıkça ortaya koymuş olması bakımından vahimdir.