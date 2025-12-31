Türkiye’den Çin vatandaşlarına vize muafiyeti: 90 güne kadar vizesiz giriş

Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik vize uygulamasında önemli bir değişikliğe gitti. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Çin’in umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarına turistik amaçlı seyahatler ve transit geçişlerde vize muafiyeti sağlanacak.

Karara göre Çin vatandaşları, 2 Ocak 2026 tarihinden itibaren Türkiye’ye yapacakları her 180 gün içinde en fazla 90 gün konaklayabilecekleri ziyaretler için vizeye ihtiyaç duymayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan düzenleme, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 18. maddesi kapsamında hayata geçirildi.

Uygulama; turizm, ticaret ve ulaşım alanlarında Türkiye–Çin ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlaması bakımından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.