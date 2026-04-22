Türkiye'den İran'a tıbbi destek: "Yolumuz kardeşlik, yükümüz şifa olsun"

Bakan Memişoğlu’nun açıklamasına göre, sağlık ve şifayı destekleme vizyonuyla hazırlanan yardım konvoyu, 24 Nisan Cuma günü Gürbulak Sınır Kapısı’ndan geçiş yapacak. 6 tırdan oluşan bu kapsamlı sevkiyatın, bölgedeki sağlık ihtiyaçlarına doğrudan katkı sunması planlanıyor. Lojistik operasyonun sınır ötesi koordinasyon protokollerine uygun şekilde yürütüldüğü ve tıbbi malzemelerin varış noktasına ulaştırılması için tüm teknik hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

KARDEŞ İRAN'LA DAYANIŞMA

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye’nin insani yardım politikasını "iyilik medeniyeti" kavramıyla tanımlayarak, sağlığı korumanın mukaddes bir sorumluluk olduğunu vurguladı. İnsanın bulunduğu her noktada şifayı desteklemeyi bir dayanışma gereği olarak gördüklerini belirten Memişoğlu, sınırları aşan bu iyilik hareketinin her cana destek olmayı amaçladığını ifade etti. Bakanlık, kardeşlik ve şifa odaklı bu sevkiyatın, komşu halklar arasındaki dayanışma ruhunu pekiştireceğini kaydederek operasyonel kararlılığın süreceği mesajını verdi.

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU’NUN AÇIKLAMASI:

"Biz İyilik Medeniyetiyiz

Sağlığı korumanın mukaddes olduğuna inanıyoruz. İnsanın olduğu her yerde sağlığı ve şifayı desteklemeyi, dayanışmanın bir gereği olarak görüyoruz. Bu köklü dayanışma ruhuyla hazırladığımız ilaç ve tıbbi sarf malzemesi yüklü 6 tırlık yardım konvoyumuz, 24 Nisan Cuma günü Gürbulak Sınır Kapısı’ndan geçerek komşumuz İran’a ulaşacak. Sınırları aşan bir iyilik hareketiyle derman bekleyen her cana destek olmaya devam edeceğiz.

Yolumuz kardeşlik, yükümüz şifa olsun"