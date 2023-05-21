Türkiye'den İsrail'e sert tepki

Türkiye, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı.

Türkiye'den İsrail'e sert tepki
Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığı, Ben-Gvir'in İsrail güvenlik güçlerinin refakatinde düzenlediği baskına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın 21 Mayıs tarihinde İsrail güvenlik güçlerinin refakatinde Harem-i Şerif’e düzenlediği uluslararası hukuku açıkça ihlal eden baskını şiddetle kınıyoruz. İsrail hükümet üyelerinin Harem-i Şerif’in tarihi statüsüne bu şekilde meydan okuması, kışkırtıcı ve faşizan eylemlerde bulunması hiçbir şekilde kabul edilemez." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık açıklamasında, İsrail hükümetini, bir kez daha, Harem-i Şerif’in uluslararası hukuka dayanan tarihi statüsünü ihlal eden her türlü provokatif eylemi derhal sonlandırmaya ve sorumluluk içerisinde davranmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrailli bakandan Mescid-i Aksa'ya baskınİsrailli bakandan Mescid-i Aksa'ya baskınDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

# israil # türkiye # Harem-i Şerif
Erdoğan'dan Suriye ile normalleşme açıklaması Türkiye'den ABD'ye sert tepki Tahıl Koridoru anlaşması uzatıldı Alman büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı
Çok Okunanlar
1 Bulaşık tableti nerelerde kullanılır?
2 18 ilde aranacak!
3 Fuat Oktay'dan Sinan Oğan açıklaması
4 Adana'da deprem
5 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı