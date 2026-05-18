Türkiye'den İsrail'e tepki! "Yeni bir korsanlık eylemidir"

Dışişleri Bakanlığı, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan askeri müdahaleye çok sert tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu müdahale "yeni bir korsanlık eylemi" olarak nitelendirildi ve şiddetle kınandı.

"ULUSLARARASI SULARDA YENİ BİR KORSANLIK EYLEMİ"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında, ablukayı kırmak ve insani yardımları ulaştırmak amacıyla hareket eden sivil konvoya yönelik saldırının uluslararası hukuka tamamen aykırı olduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen ve yeni bir korsanlık eylemi teşkil eden müdahaleyi kınıyoruz. Söz konusu filoda yaklaşık 40 ülkenin vatandaşı bulunmaktadır. İsrail’in saldırıları ve sindirme politikaları, uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını hiçbir şekilde engelleyemeyecektir."


"KATILIMCILAR KOŞULSUZ OLARAK SERBEST BIRAKILMALI"

Bakanlık, İsrail'in haksız müdahalesine derhal son vermesi ve alıkoyduğu tüm filo katılımcılarını hiçbir şart öne sürmeden serbest bırakması gerektiğini belirtti. Filoda bulunan Türk vatandaşlarının güvenliği için Ankara'nın hızla harekete geçtiği aktarılan açıklamada, şu detaylar paylaşıldı:

Vatandaşlarımızın Güvenliği: Filoda bulunan Türk vatandaşlarının güvenli şekilde ülkemize dönmeleri konusunda gerekli diplomatik girişimlerde bulunulmakta ve diğer ülkelerle iş birliği halinde süreç yakından takip edilmektedir.
Uluslararası Topluma Çağrı: İsrail’in hukuk tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu gecikmeksizin ortak ve kararlı bir tutum almaya davet ediyoruz.

