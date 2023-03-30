Türkiye'den KKTC polisine silah, zırhlı araç ve ekipman desteği

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programda konuşan Büyükelçi Feyzioğlu, güçlü bir polis teşkilatının vatandaşların temel hak ve özgürlüklerinin korunması için gerekli ve önemli olduğunu belirterek, "Türkiye olarak KKTC ile her alanda kusursuz bir işbirliği içinde olduğumuz gibi, polis teşkilatının da güçlenmesi için üstümüze düşeni yapacağız." diye konuştu.