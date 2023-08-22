Türkiye'den komşuya yardım eli! Yunanistan'a yangında yardım teklifi

Türkiye, Yunanistan'a yangınlarla mücadele için yardım teklifinde bulundu

Türkiye'den komşuya yardım eli! Yunanistan'a yangında yardım teklifi

Türkiye, Yunanistan’a Dedeağaç ve Rodop şehirlerinde devam eden yangınlarla mücadele için yardım teklifi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Dedeağaç ve Rodop şehirlerinde devam eden yangınlarla mücadele için Yunanistan'a 2 uçak, 2 helikopter ve 60 kişilik kara yardım ekibi gönderme teklifinde bulunuldu.

YUNAN MAKAMLARA TALEP İLETİLDİ

Dedeağaç'ta 19 Ağustos'ta çıkan yangın, bölgede etkili olan şiddetli rüzgarlar nedeniyle kontrol altına alınamamıştı.

Gümülcine ve köylerinin içinde bulunduğu Batı Trakya'nın Rodop ilinde, Türklerin de çoğunlukta bulunduğu köyleri dün etkisi altına alan yangın, bugün dağlık alana doğru yöneldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# türkiye # yunanistan # yangın
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