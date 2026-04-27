Türkiye'den, Lübnan'a 730 tonluk insani yardım

Lübnan’da tırmanan çatışmalar ve İsrail saldırıları sonucunda evlerini terk etmek zorunda kalan ihtiyaç sahibi aileler için Türkiye’den yola çıkan dev yardım gemisi Beyrut’a ulaştı. AFAD ve Türk Kızılay katkılarıyla hazırlanan 730 tonluk sevkiyat, Beyrut Limanı’nda düzenlenen resmi törenle Lübnan makamlarına devredildi.

BEYRUT LİMANI’NDA DİPLOMATİK KARŞILAMA

İnsani yardım gemisi için düzenlenen törene Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid, İdari Kalkınma Bakanı Fadi Mekki ve Lübnan Yüksek Yardım Komitesi Genel Sekreteri Bassam Nabulsi ile çok sayıda yetkili katıldı. Törende, Türkiye’nin bölgesel krizlerdeki insani liderliği ve Lübnan ile olan dayanışması vurgulandı.

730 TONLUK SEVKİYATIN İÇERİĞİ VE LOJİSTİK PLANLAMA

Lübnan Yüksek Yardım Komitesine teslim edilen ve kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması hedeflenen yardım paketinin detayları paylaşıldı. Sevkiyat kapsamında şu malzemeler yer alıyor:

7 bin 200 adet çadır (Geçici barınma ihtiyacı için kritik önemde)

10 binden fazla gıda kolisi

28 bin adet battaniye

Bin adet hijyen kolisi ve çeşitli barınma malzemeleri.

BÜYÜKELÇİ LÜTEM: "DÜNYANIN EN CÖMERT ÜLKESİYİZ"

Törenin ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükelçi Murat Lütem, Lübnan’da 1 milyondan fazla kişinin saldırılar nedeniyle yerinden edildiğine dikkat çekti. Lütem, "Ülkemiz 2024’te de büyük miktarlarda yardım göndermişti, bu defa da çok büyük bir destek sağlıyoruz. Milli gelire göre ölçüldüğünde Türkiye’den daha cömert bir ülke dünyada yok. Kardeşlik ve dostluk çerçevesinde yardımlarımızı sürdürüyoruz," ifadelerini kullandı.

LÜBNANLI BAKANLARDAN TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 20’sinin (1 milyon kişi) yerinden edildiğini belirterek, Türkiye’den gelen gıda ve barınma desteğinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Bakan Seyyid, Türk halkı ve hükümetine teşekkürlerini iletti.

İdari Kalkınma Bakanı Fadi Mekki ise Türkiye’nin desteğinin hem insani hem de siyasi açıdan kıymetli olduğunu ifade etti. Son bir haftada Türkiye’den ikinci yardım gemisinin geldiğini hatırlatan Mekki, "Türkiye ihtiyaç duyduğumuz her konuda yanımızda. Gönderilen çadırlar, yerinden edilen ailelerin yeniden güneyde tutunabilmesi açısından büyük bir sembolik değer taşıyor," dedi.