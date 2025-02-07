Türkiye’den Somali’de yeni hamle: Petrolün ardından madencilik iş birliği!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul’da Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Muhammed ile bir araya geldi. Görüşmede, petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinin yanı sıra madencilik sektöründe de ortak çalışmaların başlatılması ele alındı.

SOMALİ’DE PETROL VE DOĞALGAZ ARAMALARI DEVAM EDİYOR

Türkiye, denizlerde petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Geçen yıl Somali’ye sismik arama gemisi gönderen Türkiye, denizlerdeki petrol aramalarına ek olarak karada da araştırmalar yapacak.

Bakan Bayraktar, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’nin Somali açıklarındaki çalışmalarının yüzde 50’sinin tamamlandığını açıkladı. Sürecin planlandığı gibi ilerlediğini belirten Bayraktar, keşif sürecinin tamamlanmasının ardından sondaj aşamasına geçileceğini söyledi.

Türkiye’nin enerji alanındaki sınır ötesi faaliyetleri kapsamında Somali ile geliştirilecek yeni madencilik projeleri, iki ülke arasındaki ekonomik ve stratejik iş birliğini daha da güçlendirecek.