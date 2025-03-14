Türkiye'den Suriye'ye tarihi ziyaret! Şam yönetimiyle 3 saatlik toplantı

Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Şam’a giderek Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Heyet ayrıca Suriyeli mevkidaşlarıyla üç saat süren bir toplantıya katıldı.

Suriye’nin kuzeyinde ABD desteğiyle varlık gösteren terör örgütü PKK/YPG ile Şam yönetimi arasında imzalanan 8 maddelik mutabakat, Ankara’nın tepkisini çekerken, Türkiye’den Suriye’ye üst düzey bir ziyaret gerçekleşti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan oluşan Türk heyeti, Şam’da Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından karşılandı.

Şam’da yapılan ve yaklaşık üç saat süren toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Suriye İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattab da katıldı. Toplantının gündeminde şu konular yer aldı:

Şam yönetimi ile PKK/YPG arasında imzalanan mutabakatın detayları,

Suriye'deki anayasa hazırlıkları ve siyasi çözüm süreci,

Lazkiye’de yaşanan gelişmeler ve bölgedeki kışkırtmalar,

İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırıları ve bölgesel güvenlik dinamikleri.

PKK/YPG'nin silah bırakması gündemde

Suriye yönetimi ile terör örgütü PKK/YPG arasında 10 Mart’ta imzalanan 8 maddelik mutabakat, örgütün kontrolündeki gaz ve petrol sahaları ile sınır kapıları ve havalimanlarının Şam’a devrini öngörüyor. Bu anlaşma sonrası, Türkiye’nin tepkisi ve olası gelişmeler yakından izlenirken, Türk heyetinin temaslarında YPG'nin silah bırakması ve örgüt mensuplarının Suriye ordusuna nasıl entegre edileceği gibi kritik başlıkların da ele alındığı belirtiliyor.

Türk heyetinin görüşmelerinin ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından uğurlandığı öğrenildi. Taraflar arasındaki temasların önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor.