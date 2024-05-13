Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız: "İki devletli çözüm sayesinde bu şiddet döngüsü sona erecektir"

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, BM Genel Kurulunda konuştu.

Yıldız, konuşmasında şunları kaydetti;

- İsrail'in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını karadan Refah kentine genişletmesi ve bölgedeki insani kriz) Çatışmanın başından bu yana 7 ay geçti ve Gazze Şeridi'ndeki ve Batı Şeria'daki kötü durum devam etmektedir. Filistin halkı gaddar bir şekilde tehdit edilmekte ve uluslararası hukuk tamamıyla gözardı edilmektedir. Refah'taki son dönemde ortaya çıkan ve yükselen gerilim aynı zamanda bölgenin geriye kalanına da sirayet etmektedir ve bizi derinden endişelendirmektedir. Gazze'de bulunan toplu mezarlar durumun ne kadar vahim olduğunu bir kez daha göstermektedir. Gazzeliler şu anda açlıkla mücadele etmektedirler ve bu açlık felaket düzeyindedir. Gazze'deki insani yardımın belkemiği olan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) siyasi ve fiziksel anlamda saldırı altındadır. UNRWA'nın çalışmalarının kesintiye uğratılması sadece ızdıraba neden olmayacak aynı zamanda bütün bölgeyi etkileyecektir. Eşi benzeri görülmemiş bu insani trajediye rağmen şu andaki dökülen kanın durdurulamaması ve insan eliyle gerçekleştirilen bu kıtlık ve açlık maalesef çok kötü bir duruma sebep olmaktadır.