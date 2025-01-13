Türkiye'nin Suriye politikası ne olmalı? PKK tehdidi nasıl ortadan kaldırılır?

İtalya ve Suudi Arabistan’da Suriye’nin geleceği için Batılı ve Arap yetkililer art arda toplantılar yaptı. Peki Suriye’nin geleceği nasıl şekillenecek?



Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal, İsrail’in Suriye’yi parçalamak için bir iç savaş çıkartabileceğini söyledi.



- İsrail, Suriye'nin bölünmesi için aynı anda iki ya da üç grubu bile birbirine karşı destekleyebilir. Böyle bir senaryoda da Suriye çok kötü bir iç savaşın içinde kendini bulabilir ve sonuçta da parçalanmaya gidebilir.

İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Köni de İsrail’in amacının Suriye’yi parçalamak olduğunun altını çizdi.



- İsrail'in amacı açısından birkaç bölgeli bir federatif yahut otonom bölgelerin olduğu yani İspanya'da bask bölgesi gibi.

Suriye’nin parçalanıp Türkiye sınırında bir PKK devletçiğinin kurulması nasıl engellenecek.

- Türkiye'nin en önemli önceliği PKK-PYD'nin Fırat'ın kuzeydoğusundan tasfiyesi. Ve orada otonom bir kukla devlet yapılanmasına izin verilmemesi. Bunun yolu Suriye'de mevcut anayasadaki ulus devlet üniter yapının sürdürülmesine bağlı.

Prof. Dr. Hasan Ünal, Suriye’den PKK’yı Türkiye’nin temizlemesi gerektiğinin altını çizdi.



- Bu PKK-PYD işini Suriyeliler halletsin demek de doğru değil, HTŞ'ye havale etmiş oluyoruz. Vallahi HTŞ ile bu iş olmaz. İki, HTŞ ile anlaşırlar da. Yani HTŞ'nin ipi Türkiye'den ziyade Amerika'nın ve dolayısıyla İsrail'in elinde.

Peki PKK/YPG sorunu ABD ile çözülebilir mi?



Prof. Dr. Hasan Köni ise Amerika’nın Kürdistan planlarından kolay kolay vazgeçmeyeceğini söyledi.