Türkiye'ye NATO'da yeni görev! Milli Savunma Bakanlığı açıkladı

Türkiye, NATO ile ilişkilerini geliştiriyor. Ankara'nın bu yöndeki adımlarına bir yenisi daha eklendi. NATO tarihinde ilk kez bir Türk general güvenlik direktörü seçildi. İş Birliği ile Güvenlik Direktörü Tuğgeneral Eray Ündüger oldu.

"NATO tarihinde ilk defa ülkemiz, Brüksel’deki NATO Uluslararası Askerî Karargâhında direktör seviyesinde temsil edilecektir. Personelimizin bu kritik role seçilmesi, Türkiye’nin NATO’daki etkin rolünün ve İttifakın güvenlik ve istikrarına olan katkısının önemli bir göstergesidir. Ülkemiz, NATO’nun güçlü ve güvenilir bir Müttefiki olarak, İttifakın barış ve güvenliğe olan katkılarını sürdürmeye devam edecektir."

Türkiye'nin İsrail ile Suriye sahasında yaşadığı gerginlik konusunda değerlendirme yapan Milli Savunma Bakanlğı kaynakları, "Suriye hükümetinin talebi çerçevesinde alanda icra edeceğimiz faaliyetlerin emniyetle yürütülmesi maksadıyla bölgede bulunan tüm unsurlar ile koordinasyon faaliyetlerine devam edilmektedir" dedi.

Pakistan ve Hindistan arasındaki çatışma hakkında açıklamalar yapan kaynaklar, "Biz, bölgemizde ve dünyada yeni çatışmalar istemediğimizi her fırsatta vurguluyor ve sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan saldırıları kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin 5. parselde navtex ilan ettiği iddialarını da değerlendirdi. Rum kesiminin 5. parselde NAVTEX ilan etmediğini belirten kaynaklar, "kıta sahanlığımıza karşı yapılacak herhangi bir ihlal sahada derhal engellenecektir. VALARİS DS-9 sondaj gemisi halen sözde 10’uncu parseldedir. Sözde 10’uncu parselin Deniz Yetki Alanımız ile bir çakışması bulunmamaktadır" dedi.