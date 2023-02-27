Türkiye'ye yurt dışından ne kadar yardım geldi?
Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye yurtdışından gönderilen aynî yardımları paylaştı. Buna göre Şu ana kadar 130 bin 785 çadır, 1168 yaşam konteyneri ve 1676 mobil hijyen ünitesi Türkiye'ye getirildi.
Dışişleri Bakanlığı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dış temsilciliklerin eş güdümüyle Türkiye'ye ulaştırılan ayni yardımlara ilişkin son verileri açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan ayni yardımlarla ilgili verilerin yer aldığı grafiklere göre, deprem bölgelerinde 28 ülke 30 sahra hastanesi kurdu.
Ayni yardımlar kapsamında Türkiye'ye ulaşan yardımlar şu şekilde:
- 130 bin 785 çadır
- 1168 yaşam konteyneri
- 1676 mobil hijyen
- 1 milyon 602 bin 270 battaniye
- 226 bin 451 uyku tulumu
- 83 bin 844 yatak
- 29 bin 266 jeneratör
- 6 bin 312 ton giyecek
- 3 bin 476 ton hijyenik tıbbi malzeme
- 5 bin 981 ton gıda
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