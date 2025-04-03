UCM'nin tutuklama kararı yok sayıldı: Netanyahu Budapeşte'de!

İsrail Başbakanı’nı taşıyan "Siyon’un Kanatları" adlı uçak, 4 Nisan sabahı Budapeşte Havalimanı'na iniş yaptı. Netanyahu'yu burada Macaristan Savunma Bakanı Kristóf Szalay-Bobrovniczky karşıladı. Daha sonra Buda Kalesi'nde Başbakan Orban ile bir araya gelen Netanyahu, askeri şeref kıtası eşliğinde ağırlandı.

Macaristan, 1999 yılında Roma Statüsü’nü imzalayıp 2001 yılında Orban’ın başbakanlığı döneminde onaylamasına rağmen, anayasal nedenleri öne sürerek UCM'nin kararlarını uygulamakla yükümlü olmadığını iddia ediyor.

Başbakan Orban, daha önce olduğu gibi 7 Ekim 2023’ten bu yana da İsrail’e açık destek vermeye devam etti. Kasım 2024’te UCM’nin Netanyahu hakkında tutuklama kararı almasının ardından Orban, İsrail Başbakanı'nı Macaristan'a davet ederek "Kimse Netanyahu’ya dokunamaz" mesajı vermişti.

orban’ın mektubu ve netanyahu’nun teşekkür mesajı

İsrail Başbakanlık Ofisi, Orban’ın Netanyahu’ya yazdığı destek mektubunu kamuoyuna duyurdu. Mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Macaristan, Macaristan-İsrail ittifakı ve dostluğu üzerinde hiçbir etkisi olmayan bu utanç verici kararı şiddetle kınamaktadır. İsrail’in her türlü tehdide karşı kendini savunma hakkı vardır."

Netanyahu ise Orban’a şu sözlerle teşekkür etti:

"İsrail Devleti’nin kendini savunma hakkına karşı alınan çirkin kararın arkasında duranların utanç verici zayıflığı karşısında, Macaristan adalet ve hakikatin yanında durdu."

Netanyahu’nun 6 Nisan’a kadar Budapeşte’de kalacağı, Orban ve diğer yetkililerle temaslarını sürdüreceği bildirildi.