Uzmanlardan İsrail'in Filistin'i İşgaline Çözüm! "Türkiye Suriye ile Askeri İşbirliği Yapmalı"
İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline karşı Türkiye'nin atacağı somut adımlar tartışılıyor. Bağımsız Filistin için kalıcı çözüm konusunda neler yapılmalı? sorusu önem taşıyor. ABD ve İsrail'e verilecek en sert yanıtın yolu Şam'dan geçiyor...
ABD-İsrail iş birliği Batı Asya'yı tehdit ediyor. İsrail, Filistin halkının başlattığı büyük direnişe destek veren Suriye'yi de hedef aldı, Şam ve Halep'e saldırdı. AK Parti hükümetinin hatalı Suriye politikası da son gelişmelerle birlikte tartışmaların odağına yerleşti.
Uzmanlar İsrail'e Verilecek Yanıtın Yolunun Şam'dan Geçtiğini Vurguladı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadir Ertaç Çelik bölgede yaşananları değerlendirdi. Çelik, İsrail'in adeta tüm bölge ülkelerini gözetlediği Golan Tepeleri'nin stratejik önemine değindi. Türkiye-Suriye Dostluk Komitesi Başkanı Prof. Dr Mehmet Yuva da İsrail'in Golan'ı kaybetmekten korktuğuna vurgu yaptı. Peki, Türkiye bağımsız bir Filistin için hangi somut adımı atmalı? Bölgeye dair değerlendirmelerini Ulusal Kanal'a anlatan uzmanlar, ABD-İsrail saldırılarına verilecek en büyük yanıtın Ankara ve Şam iş birliğinden geçtiğini söyledi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi