Vatan Partisi Almanya'dan uyarı: “Türkiye düşmanı partilere oy vermeyin”

Almanya yarın erken genel seçimler için sandık başına gidiyor. Anketlere göre Hristiyan Birlik partileri yüzde 30 oy oranıyla birinci sırada, Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ise yüzde 20 ile ikinci sırada yer alıyor.

Kıvanç Özdal Kıvanç Özdal
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Vatan Partisi Almanya Temsilcisi Deniz Yıldırım, kamuoyuna sunulan anketlerin yanıltıcı olabileceğini belirterek, özellikle AfD ve Ulusal Sol Parti’nin (BSV) yükselişine dikkat çekti.

📊 "Hükümet kontrolündeki anket kuruluşları, AfD ve BSV'nin oy oranlarını düşük gösteriyor. Ancak bizim tahminimiz, AfD'nin yüzde 22, BSV'nin ise yüzde 5,5 ila 6 seviyesinde oy alacağı yönünde" dedi.

TÜRK SEÇMENLERE ÇAĞRI

Almanya’daki seçimlerde yaklaşık 1,5 milyon Türk kökenli seçmenin oy kullanması bekleniyor.

Vatan Partisi Almanya Temsilcisi Deniz Yıldırım, Türk seçmenlere seslenerek, Türkiye karşıtı politikalar izleyen partilere oy vermemeleri çağrısında bulundu:

 "Hayat pahalılığı, enerji krizi ve düzensiz göç sorunlarının kaynağı Atlantik politikalarını destekleyen hükümet partileri çözüm sunmuyor. NATO’nun genişlemesi için bütçe ayıran, Filistin’deki katliamlara sessiz kalan, PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerine destek veren partilere oy verilmemeli. Almanya ve Avrupa’da, Türkleri parlamentoda ‘sözde Ermeni soykırımı’ iddiasıyla hedef alan partilere karşı duyarlı olmalıyız."

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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