Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in “Suriye ve Türkiye işbirliğinin açtığı kapılar” başlıklı yazısı, Suriye’nin en etkili yayın organlarının web sitelerinde günlerce birinci sayfalardan düşmedi. İş dünyasının takip ettiği en saygın sitelerin paylaştığı yazı, ülkede gündem oldu. Bölgemize yönelik tehditler ve Türkiye ile Suriye’nin önündeki fırsatlara odaklanan yazı, forumlarda ve sitelerde binlerce beğeni ile olumlu yorum aldı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in yazısı Suriye basınında.

Perinçek’in “Suriye ve Türkiye işbirliğinin açtığı kapılar” başlıklı yazısı, Suriye’nin en etkili yayın organlarında yayımlandı. Uzun süre haber sitelerinin manşetinde tutuldu. Ülkenin en çok konuşulan gündemlerinden oldu.



Ekonomi ve iş dünyasının yakından takip ettiği Suriye’nin en saygın internet gazetesi Syrian Steps , yazıyı günlerce birinci sayfasından indirmedi. Yine sanayi ve üretim haberleri yapan IndustryNews , Perinçek’in yazısına manşetinden yer verdi.



Ülkede ağır sanayi temsilcileri ve tüccarların takip ettiği iş insanları forumu ile Suriye’de tüketici gereksinimiyle ilgili iktisadi, ekonomik konularda yayın yapan Müstehlek Platformu yazıyı yayınlayanlar arasındaydı. Yüz binlerce takipçisi olan çeşitli sosyal medya platformları da Perinçek’in yazısını paylaştı.



Bölgemize yönelik tehditler ve Türkiye ile Suriye’nin önündeki fırsatlara odaklanan yazı, tüm forumlarda ve sitelerde binlerce beğeni ile olumlu yorum aldı.



Perinçek o yazısında, Suriye’nin toprak bütünlüğünün Beşar Esat’ın önderliğinde kazanılmasının, bölgenin ve dünyanın geleceğini etkileyen önemde olduğunu vurguladı. Türkiye ve Suriye devlet başkanlarının son açıklamalarının, dünya ölçeğinde önemli gelişmelerin haberini veren değerde olduğunu belirtti.



ABD ve İsrail’in 1990 yılından bu yana ‘Kürdistan’ adı altında ikinci İsrail girişimini sürdürdüğünü belirten Perinçek, bunu bozguna uğratacak bir fırsatı değerlendirmenin eşiğinde olunduğunu belirtti. Dünya savaşı tehlikesinin odağında Doğu Akdeniz’in olduğunu vurguladı. Türkiye ve Suriye’nin silahlı işbirliğinin, bölge ve dünya barışı için kilit çözen değerde olduğunu söyledi. ABD’nin her alanda kaybettiğine dikkat çekti. Yükselen Asya uygarlığına vurgu yaptı.



Vatan Partisi Genel Başkanı, "Türkiye ile Suriye arasındaki işbirliği, bölgemiz ülkelerinin Karadeniz’den Doğu Akdeniz ve Umman Denizine kadar aynı cephede mevzilenmelerinin önünü açacak ve insanlığın geleceğine büyük hizmetlerde bulunacaktır.” ifadelerini kullandı.

