Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı: "Rusya'nın KKTC adımı yol gösteriyor"

Rusya'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) önemli bir adım geldi. Rusya'nın yakın zamanda, KKTC'de konsolosluk hizmeti verecek bir ofis açacağı belirtildi.

Konuyla ilgili Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı'dan da bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Rusya'nın KKTC'de konsolosluk hizmeti verecek bir ofis açma kararını değerlendiren Bursalı, şunları söyledi:

- Rusya’nın KKTC’de Konsolosluk hizmeti verecek ofis açması, önümüzdeki sürece ilişkin çok anlamlı bir adım ve beyandır. Bu adım, KKTC’yi devlet olarak tanıtma mücadelesinde bize yol gösteriyor. Doğru strateji ve siyasetlerle, Rusya KKTC için çok daha ileri adımlar atmaya hazır.

- Yalnız Rusya değil, Abhazya, Vatan Partisi ile imzaladığı ortak bildiride KKTC’yi tanımaya hazır olduğunu resmen ilân etti. İran, Türk Devletleri Teşkilatı’na girme isteğiyle KKTC konusundaki tavrını gösteriyor. Çok sayıda devlet akıllı bir dış politikayla hızla KKTC’yi tanıma rotasına girer.

- Burada can alıcı nokta, Ankara’nın tavrıdır. Bütünlüklü bir strateji ve cesur bir tavır lazım. Ukrayna’da ve her cephede ABD-İsrail-NATO merkezli tehdidine karşı konumlanmamız gerekiyor. Türkiye Abhazya’yı tanır, Kırım’ın Rusya’nın toprağı olduğunu kabul ederse, Rusya KKTC’yi tanır.

- Kaybedecek vaktimiz yok. ABD, Ege’deki askeri üs sayısını 20’ye çıkarırken, Türkiye’nin güvenliğini, ekonomisini ve geleceğini kiminle ittifak yaparak geliştireceğiz? KKTC’yi, kim tanır, kim tanımaz sorusu, işte bu atılan adımlarla bir kez daha yanıtlanmış oluyor.

- ABD, İngiltere, NATO ülkeleri KKTC'yi tanımaz ama Rusya, Abhazya, İran, Suriye tanır. AB, KKTC'yi teslim etmemizi, Türk askerinin çekilmesini şart koşar ama Asya'da yükselen siyasi birlik, KKTC'yi kale olarak görür. Bir tek Vatan Partisi bu bütünlüklü siyasetin ve çözümün partisidir.

1-Rusya’nın KKTC’de Konsolosluk hizmeti verecek ofis açması, önümüzdeki sürece ilişkin çok anlamlı bir adım ve beyandır.

Bu adım, KKTC’yi devlet olarak tanıtma mücadelesinde bize yol gösteriyor. Doğru strateji ve siyasetlerle, Rusya KKTC için çok daha ileri adımlar atmaya hazır. — Özgür Bursalı (@ozgurbursali) August 10, 2023

3-Burada can alıcı nokta,Ankara’nın tavrıdır.Bütünlüklü bir strateji ve cesur bir tavır lazım.Ukrayna’da ve her cephede ABD-İsrail-NATO merkezli tehdidine karşı konumlanmamız gerekiyor. Türkiye Abhazya’yı tanır,Kırım’ın Rusya’nın toprağı olduğunu kabul ederse,Rusya KKTC’yi tanır. — Özgür Bursalı (@ozgurbursali) August 10, 2023