Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı: "Vatan Partisi İle ÇKP Arasında Sarsılmaz Köklü Bağlar Var"

Vatan Partisi heyeti Çin'deki temaslarına devam ediyor. Genel Sekreter Özgür Bursalı'nın başkanlığını yaptığı heyet, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Bakan Yardımcısı Li Mingxiang ( ile görüştü.

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Bursalı, görüşmenin esasını "Türkiye'yi bir üretim üssü yapma amacıyla iki ülke arasındaki geniş iş birliği olanaklarını değerlendirmek" şeklinde ifade etti.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, "Doğu Akdeniz'den Tayvan'a kadar ABD tehditlerine karşı ülkelerimiz ve partilerimiz arasındaki kader ortaklığını ve silah arkadaşlığını konuştuk ve yeni dönemin görevlerini belirledik" dedi.

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# vatan partisi # Çin ÇKP
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