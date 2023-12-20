Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı: "Vatan Partisi İle ÇKP Arasında Sarsılmaz Köklü Bağlar Var"

Bursalı, görüşmenin esasını "Türkiye'yi bir üretim üssü yapma amacıyla iki ülke arasındaki geniş iş birliği olanaklarını değerlendirmek" şeklinde ifade etti.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, "Doğu Akdeniz'den Tayvan'a kadar ABD tehditlerine karşı ülkelerimiz ve partilerimiz arasındaki kader ortaklığını ve silah arkadaşlığını konuştuk ve yeni dönemin görevlerini belirledik" dedi.