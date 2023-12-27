Vatan Partisi Heyeti Çin'den Döndü! Heyet Temaslarda Bulundu

Vatan Partisi Heyeti, Çin'in kuzeyi başkent Pekin'den güneydeki özerk idarelere kadar pek çok yeri ziyaret ettiği Çin gezisini tamamlayarak yurda döndü.



Heyet resmi görüşmelerin yanı sıra farklı il ive ilçelerde de gözlemlerde bulundu. Çin halkının günlük hayatını yerinde görme imkanı buldu.



Gazeteci Gürkan Zengin, Çin ziyaretiyle ilgili konuştu. Zengin ABD tarafından kuşatılan Türkiye ve Çin'in iş birliği olanaklarına dikkat çekti.



Çin'i ziyaret eden heyette yer alan bir diğer isim de Medilife Beylikdüzü Hastanesi Başhekimi Atilla Yılmaz'dı. Başhekim Yılmaz, bir tıp insanı gözüyle Çin izlenimlerini Ulusal Kanal'a anlattı.



Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Barbaros Bahçelioğlu Çin Komünist Partisi'nin farklı etnik milliyetleri Çin ulusu altında birleştirmeyi başardığının altını çizdi.