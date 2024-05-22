Vatan Partisi heyeti Tahran'da: Reisi'nin cenaze törenine katıldı

Vatan Partisi heyeti İran şehitleri için bugün Tahran’da düzenlenen cenaze törenine katıldı. Heyet, Konferans Merkezi'nde merasimde İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir’e taziyelerini iletti.

Vatan Partisi heyeti Tahran'da: Reisi'nin cenaze törenine katıldı
Editör: Mert Sagit
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Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı, eski TBMM Başkanvekili Hasan Korkmazcan başkanlığındaki, Uluslararası İlişkiler Bürosu Yöneticisi Daşar Karadağ’ın da yer aldığı Vatan Partisi Heyeti, İran İslam Cumhuriyeti’nin şehit Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi’nin cenaze töreninde yer aldı.

Vatan Partisi heyeti Tahran'da: Reisi'nin cenaze törenine katıldı - Resim : 1

GEÇİCİ CUMHURBAŞKANI EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Bugün Hamaney’in kıldırdığı cenaze namazının ardından, Tahran'daki Konferans Merkezi'nde taziye merasimi düzenlendi. Merasime İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir ile Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ev sahipliği yaptı.

Korkmazcan ve Karadağ, şehitlerin naaşlarının önünde dua okuduktan sonra Muhbir ve Bakıriye ve diğer yetkililerle tokalaştı, taziyelerini iletti.

 Vatan Partisi heyeti Tahran'da: Reisi'nin cenaze törenine katıldı - Resim : 2

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