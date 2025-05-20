Washington’da kritik görüşme: Gündem Suriye

Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu, Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde Washington'da toplanacak. Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz başkanlık edecek. Toplantıda, Suriye'de DEAŞ’la mücadele, terör tehdidi ve bölgesel güvenlik konuları ele alınacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Suriye'nin kuzeydoğusundaki kamplar başta olmak üzere insani ve güvenlik odaklı alanlarda iş birliği fırsatları değerlendirilecek. Ayrıca, ABD tarafının askerlerinin pozisyonunu yeniden düzenleme süreciyle ilgili bilgi vermesi bekleniyor.

Toplantı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılacağını açıklamasının hemen ardından düzenlenmesi açısından da dikkat çekiyor. Bu kapsamda, yaptırımların kaldırılmasına ilişkin takvim ve detayların da gündeme gelmesi öngörülüyor.