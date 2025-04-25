Yunan basını yazdı: ABD, Türkiye’nin F-35’e dönüşüne sıcak bakıyor

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye'nin yeniden F-35 programına dahil olmasının Ege Denizi'ndeki dengeleri değiştirmeyeceği kanaatinde. Bu değerlendirme, Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesinden geldi.

Gazete, ABD’nin son dönemde Yunanistan'a yönelik öncelikli savunma desteğinden uzaklaştığını, Ankara ve Atina’ya karşı daha dengeli bir yaklaşım benimsediğini iddia etti. Haberde, “Washington’un eşitlik anlayışına döndüğü” ve bu değişimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin ABD Başkanı Donald Trump arasındaki “iyi ilişkilerin” etkili olduğu savunuldu.

Kathimerini, Amerika'nın geçmişte Türkiye'nin Ege’deki üstünlüğünü dengelemek için Yunanistan merkezli politikalar geliştirdiğini, askeri ve teknolojik anlamda Atina’ya destek sağladığını yazdı. Ancak son gelişmelerle birlikte ABD’nin, Türkiye’nin F-35 programına katılmasının bölgedeki stratejik dengeyi bozmayacağına ikna olduğu aktarıldı.

Gazete ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Trump ile görüşmesinden sonra “hayal kırıklığı yaşadığı” iddiasına da yer verdi. Bunun nedeni olarak da Washington’un Ankara’ya yönelik silah satışlarını sınırlamakta yetersiz kalması gösterildi.