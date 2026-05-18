Rusya haber ajansı RIA Novosti'nin Rus güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Ukrayna'nın yolsuzlukla mücadele organları olan NABU ve SAP, Olena Zelenska’ya yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında son aşamaya geldi. İddiaya göre, Ukrayna makamlarının ellerinde gözaltı için yeterli gerekçe bulunuyor ve şu an hangi ceza davasının ilk olarak işleme konulacağı değerlendiriliyor.

"BATI İLE PAZARLIK VE GÜVENLİK KALKANI"

Söz konusu iddialarda, yaşanan bu durumdan Kiev yönetiminin ve bizzat Volodimir Zelenskiy'in haberdar olduğu öne sürüldü. Rus güvenlik birimleri, Zelenskiy'in bu gelişmeler üzerine ailesinin koruma kalkanını artırdığını ve konuyu çözüme kavuşturabilmek adına Batılı ortaklarıyla bir "pazarlık" sürecine giriştiğini iddia etti.

Haberde ayrıca, Zelenska'nın adının geçtiğimiz yılın kasım ayında iş insanı Timur Mindiç tarafından organize edildiği ileri sürülen bir yolsuzluk şemasıyla anıldığı hatırlatılarak, son gelişmelerin bu soruşturmaların bir devamı olduğu savunuldu.