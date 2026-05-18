Zelenskiy'in eşi için yolsuzluk operasyonu kapıda!

Rus basınında yer alan iddialara göre, Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı'nın (SAP), Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska'yı gözaltına almaya hazırlandığı ileri sürüldü.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Zelenskiy'in eşi için yolsuzluk operasyonu kapıda!
Yayınlanma:

Rusya haber ajansı RIA Novosti'nin Rus güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Ukrayna'nın yolsuzlukla mücadele organları olan NABU ve SAP, Olena Zelenska’ya yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında son aşamaya geldi. İddiaya göre, Ukrayna makamlarının ellerinde gözaltı için yeterli gerekçe bulunuyor ve şu an hangi ceza davasının ilk olarak işleme konulacağı değerlendiriliyor.

"BATI İLE PAZARLIK VE GÜVENLİK KALKANI"

Söz konusu iddialarda, yaşanan bu durumdan Kiev yönetiminin ve bizzat Volodimir Zelenskiy'in haberdar olduğu öne sürüldü. Rus güvenlik birimleri, Zelenskiy'in bu gelişmeler üzerine ailesinin koruma kalkanını artırdığını ve konuyu çözüme kavuşturabilmek adına Batılı ortaklarıyla bir "pazarlık" sürecine giriştiğini iddia etti.

Haberde ayrıca, Zelenska'nın adının geçtiğimiz yılın kasım ayında iş insanı Timur Mindiç tarafından organize edildiği ileri sürülen bir yolsuzluk şemasıyla anıldığı hatırlatılarak, son gelişmelerin bu soruşturmaların bir devamı olduğu savunuldu.

Meteoroloji'den Türkiye geneline sağanak uyarısı! O gün tüm yurtta etkili olacakMeteoroloji'den Türkiye geneline sağanak uyarısı! O gün tüm yurtta etkili olacakYurt
Akdeniz’de tansiyon yükseldi! İsrail Ordusu Küresel Sumud Filosu'na saldırı düzenlediAkdeniz’de tansiyon yükseldi! İsrail Ordusu Küresel Sumud Filosu'na saldırı düzenlediDünya
rusya Ukrayna
Günün Manşetleri
"Bize füzelerle ve uçaklarla boyun eğdiremezsiniz"
ABD, İran'ın teklifine ne dedi?
İsrail Ordusu Küresel Sumud Filosu'na saldırı düzenledi
24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Emlak Katılım 2026 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
20 ilde yasa dışı bahis ağına darbe
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
Boğaziçi Yönetim AŞ’ye operasyon!
Dünya gençliği 19 Mayıs’ta NATO’ya karşı yürüyecek
Çok Okunanlar
BİM’de yaz alışverişi başlıyor! BİM’de yaz alışverişi başlıyor!
650 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 650 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Altın fiyatlarında son 1 ayın dibi görüldü! Altın fiyatlarında son 1 ayın dibi görüldü!
Gazete manşetleri 18 Mayıs Pazartesi Gazete manşetleri 18 Mayıs Pazartesi