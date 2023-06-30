1 ayda 10 kilo verdiriyor! Keten tohumu diyeti nasıl uygulanır?

Kısa sürede kilo vermek isteyenler keten tohumu diyetiyle en sağlıklı şekilde zayıflıyor. 1 ayda 10 kilo verme garantisi olan keten tohumu diyetini sizler için araştırdık. Hem kilo verdiren hem de vücudun diğer sağlıksal işlevselliğini koruyan keten tohumu diyetinde püf nokta akşam uyguluyorsunuz sabah kilolardan kurtulmuş olarak uyanıyorsunuz.

Keten tohumu diyeti aslında Anadolu kadınları tarafından yüzyıl önce keşfedilen şifa amaçlı kullanılan bir yöntemdir.

KETEN TOHUMU DİYETİ NASIL UYGULANIR?

Yaz ayarını daha fit geçirmek isteyenler akşam yatmadan keten tohumu diyetini uygulamasını tavsiye ederiz. Ancak kronik hastalığı olanlar mutlaka uzmanlarına danışarak bu tarz diyet uygulamaları yapmaları lazım. Aksi halde kötü sonuçlara neden olabilir.

Keten tohumu diyeti; yüksek oranda lif barındırdığından mide ve bağırsakların daha sağlıklı çalışmasını destekler. Hem protein kaynağı olan keten tohumu vücuttaki yağları yakarken kemik ve kasların güçlenmesini de ayrıca sağlar.

Kan şekerini dengeleyen keten tohumu özellikle fazla abur cubur tüketimini azaltır. Bel ve basen yağlarını hızla yakar.

Akşam yatmadan önce bir su bardağının içine bir yemek kaşığı keten tohumu vir yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin.

Karıştırıp için sabahları ise bir bardak ılık suya limon sıkıp için bu uygulama hem uzun süre tok kalmanızı sağlar. Hem de gün içinde yağları yakmanıza yardımcı olur.