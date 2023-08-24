1.97 boyundaki Zehra Güneş'in fitliğinin sırrı ortaya çıktı! Her gün sadece bu besinleri yiyormuş

Milli voleybolcu Zehra Güneş'in boyu ve fitliği dikkatlerden kaçmıyor. Güzelliğiyle dünya basınında yer alan 1.97 boyundaki Zehra Güneş'in beslenme programını bulduk. İşte 1.97 boyundaki Zehra Güneş'in fitliğini borçlu olduğu beslenme...

1.97 boyundaki Zehra Güneş'in fitliğinin sırrı ortaya çıktı! Her gün sadece bu besinleri yiyormuş
1.97 boyundaki Zehra Güneş'in fitliğinin sırrı ortaya çıktı!
Editör: Fatimatüzzehra Maslak
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Güzelliğiyle dünya basınında da yer alan Zehra Güneş'in sır gibi sakladığı beslenmesi ortaya çıktı. Ergenlikten beri sürekli aynı şeyleri tüketen Zehra Güneş'in beslenmesine çok önem verdiği ortaya çıkıt. Bu yüzden organik olup olmamasına bakan Güneş'in kilo almamasının sırrı da beslenme şeklinden geçiyor. 

Sizler için bugünkü haberimizde Zehra Güneş'in beslenmesine dair tüyolar paylaşacağız. 1.97 boyunda olan Zehra Güneş, fit fiziğini işte bu diyete borçlu;

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Zehra Güneş'in beslenme şekli

1.97 BOYUNDAKİ ZEHRA GÜNEŞ'İN BESLENME ŞEKLİ

Milli voleybolcu Zehra Güneş protein ve omega-3 yağ asidi ağırlıklı besleniyor. 

Her tükettiği besinin organik olmasına dikkat eden Zehra Güneş, az ancak sık sık bir öğün sistemine sahip.

Zehra Güneş'in beslenme şekli

Sporcu olduğundan vücudunu gün içinde ortalama 5 saat egzersizlerle hareketlendirdiği için Zehra Güneş'in metabolizması da oldukça hızlıdır. 

Ancak güzel sporcu aynı zamanda tükettiği besinlerin sağlıklı olup olmadığına dikkat ettiğinden fast food ürünü neredeyse hiç ağzına sürmüyormuş. 

Zehra Güneş'in beslenme şekli

Beslenmesi vegan ağırlıklı gibi dursa da kırmızı ve beyaz ette tüketiyormuş. Ancak karbonhidrattan tamamen uzak duran Zehra Güneş, bu yüzden yağ problemi yaşamamış. 

Ergenlikten beri süt ve süt ürünlerinin yanı sıra organik meyveler tüketen ve ara öğünlerde mutlaka kuruyemiş tüketen Zehra Güneş hem beden sağlığını hem de sinir sistemini güçlendirir. 

Zehra Güneş güzelliğiyle dünya çapında ses getirdi! Zehra Güneş kimdir ve boyu kaçtır?Zehra Güneş güzelliğiyle dünya çapında ses getirdi! Zehra Güneş kimdir ve boyu kaçtır?Kimdir?
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