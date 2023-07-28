Altından daha değerli besin! En hızlı yolla kilo vermenizi sağlıyor

Lif bakımından zen zengin besinlerden biri olan kayısı bağırsak sistemini çalıştıracak zayıflamaya yardımcı olur. Bağırsakların ihtiyacı olan lifin en doğalına sahip olan kayısı besinini alternatif tıp uzmanları da öneriyor. Kayısı metabolik sistemini tetikler. Doğal yollarla bağırsak florasını artıran kayısı hakkında merak edilenleri derledik.

İçeriğinde yüksek oranda A, K ve C vitaminleri barındıran kayısı hem zayıflatır hem sağlığı korur. Uzmanlar kayısıyı genellikle aç karnına tüketilmesini tavsiye ediyor.

İŞTE AÇ KARNINA TÜKETİLEN KAYISININ FAYDASI

Sabahları aç karnına tüketilen kayısı gün içinde mideye alınan besinlerin daha hızlı enzimlenmesini destekler.

Bağırsak hareketlerini artırarak atık besinleri hızla vücuttan atılmasını sağlar.

Kayısı aç karnına tüketildiğinde sadece lif kaynağı değil aynı zamanda kemik ve kasları da güçlendirir.

K vitamini besinlerde nadir bulunur. Çok güçlü bir kemik yapısını güçlendiren K vitamini bu faydası sayesinde yağları vücuttan atar aynı zamanda iskelet yapısını güçlendirir.

Kayısı zayıflamayı en hızlı sağlayan besindir. Çünkü yağları eritirken Demir oranını da artırır. Yanı kayısı aynı zamanda kansızlığı engeller.

Kuru kayısıyı direk tüketemeyenler çay formunda da tüketilmesi tavsiye edilir. Ancak onunla aç karnına tüketilmesi lazım.

Kayısı yemekten sonra tüketildiğinde karın şişkinliğine neden olur. Bu yüzden kayısı aç karnına tüketilmesi şiddetle tavsiye edilir.