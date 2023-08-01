Aşırı antrenman yapmaktan kaçınmalısınız! Aşırı antrenmandan kurtulmanın yolları nedir?

Güzel görünmek hepimiz isteriz. Bunun için spor salonlarına, çok fazla paralar öderiz ama istediğimiz sonuçları her zaman alamayabiliriz. Peki, bunun nedeni kaslarımızı çok fazla yorduğumuzdan dolayı olabilir mi? Aşırı antrenman yapmanın kaslarımıza zararı olabileceğini düşündünüz mü?

Bir sporcu olarak, spor salonlarında çok fazla vakit geçiriyor, istediğiniz sonucu alamıyor olabilirsiniz. Bunları yaşadıysanız, muhtemelen aşırı antrenman yapıyorsunuzdur, yani antrenmanınız vücudunuza yarardan çok zarar veriyordur.

BİR SPORCU PERFORMANSINI ARTIRMAYA ÇALIŞTIĞINDA SINIRLARINI ZORLAMAK ZORUNDADIR

Ancak bazen bir çizgi aşılır. Yeterli toparlanma olmaksızın tekrarlanan, yorucu antrenmanlar aşırı antrenmana yol açarak sporcunun kendini nasıl hissettiği ve nasıl performans gösterdiği üzerinde olumsuz bir etkiye neden olabilir.

AŞIRI ANTREMAN BELİRTİLERİ

Spor salonlarında çok fazla vakit geçiriyor, sonuç alamıyor olabilirsiniz. Bu kaslarınıza çok fazla yüklendiğinizden oluyor. Aşırı antrenman belirtileri şunlardır:

• Antrenman sonrası olağandışı kas ağrıları

• Önceki seviyenizde antrenman yapamama veya yarışamama

• Kurtarma gecikmeleri

• Yorgunluk

• Kötü uyku

• Enerji eksikliği, motivasyon azalması, huysuzluk

• Artan hastalık

• Aşırı antrenman nasıl önlenir

Aşırı antrenman kavramı ilerlemenizi arttırmak yerine engelleyebileceğinden, vücudunuzun kapasitesinin ötesine geçmekten kaçınmanız çok önemlidir.

Aşırı antrenman yapmadığınızdan emin olmak için aşağıdaki önlemleri alabilirsiniz:

• Vücudunuzu dinleyin

• Eğitim günlüğü tutun

• İyileşmek için zaman ayırın

• Zor günler ve kolay günler arasında geçiş yapın

• Beslenmenize dikkat edin

• Mümkün olan her şekilde stresi azaltın

• Bol bol su için

• Aşırı antrenmandan nasıl kurtulunur?

AŞIRI ANTREMAN NASIL ÖNLENİR?

Aşırı antrenman kavramı ilerlemenizi arttırmak yerine engelleyebileceğinden, vücudunuzun kapasitesinin ötesine geçmekten kaçınmanız çok önemlidir.

Aşırı antrenman yapmadığınızdan emin olmak için aşağıdaki önlemleri alabilirsiniz:

• Vücudunuzu dinleyin

• Eğitim günlüğü tutun

• İyileşmek için zaman ayırın

• Zor günler ve kolay günler arasında geçiş yapın

• Beslenmenize dikkat edin

• Mümkün olan her şekilde stresi azaltın

• Bol bol su için

AŞIRI ANTREMANDAN NASIL KURTURULUR?

Bir antrenman seansından sonra sürekli olarak daha kötü hissetmeye başlarsanız, iyileşmeye giden yolu çizmenize yardımcı olması için bir profesyonelle konuşmanız akıllıca olacaktır.

Atabileceğiniz birkaç genel adım da şunlardır:

• Dinlenmek

• Besin içeriğinizi değiştirmek

• Ruh sağlığınıza dikkat edin

• Ve son olarak, hazır olduğunuzda sürece geri dönmek.