Bağırsakları boşaltan yağ yakan iştah kapatan tarçınlı limonlu zencefilli detoks suyu şişkinliğe hazımsızlığa son veren karışım!
Bugün sizlere, harika bir tarif sunacağız, sayesinde göbek yağlarınızı eritmek ve sindirim sisteminizi düzenlerken iştahınızı kontrol altına almak mümkün olacak. Bağırsakları boşaltan, yağ yakan, iştah kapatan tarçınlı limonlu zencefilli detoks suyu, şişkinliğe hazımsızlığa son veren karışım!
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Bu tarifin içinde bulunan bileşenler, sadece metabolizmanızı hızlandırmakla kalmayacak, aynı zamanda sindirim sisteminizi düzenlerken iştahınızı kontrol etmenize de yardımcı olacak. Tarçın sayesinde tatlı isteği azalırken, daha sağlıklı beslenme alışkanlıklarına geçiş yapabilirsiniz.
İhtiyacınız olan malzemeler:
1 litre kaynar su
1 fındık büyüklüğünde taze zencefil veya yeşil çay
1-2 adet çubuk tarçın
1 dilim limon
1 kase taze nane yaprağı
1 bardak doğal maden suyu
Taze zencefil, vücut ısısını artırarak metabolizmanızı hızlandırmaya yardımcı olur. Aynı zamanda mide sağlığını destekler ve bağışıklık sistemini güçlendirir.
Tarçın, tatlı isteğini azaltır ve insülin reseptörlerine etki ederek iştahı kontrol altına alır. Tatlı tüketme isteğini engeller.