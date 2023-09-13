Basenler en hızlı nasıl erir? Basenler nasıl inceltilir? Basen yağlarından kurtulmanın püf noktaları basenleri incelten diyet ve egzersiz listesi
Kadınların bir çoğunun muzdarip olduğu problemlerden birisi de orantısız ve yağlı basen bölgesi. Çözüm arayanlar için: basenler en hızlı nasıl erir? Basenler nasıl inceltilir? Basen yağlarından kurtulmanın püf noktaları basenleri incelten diyet ve egzersiz listesi
Kadınların fiziksel görünümleriyle ilgili sıkça yaşadıkları problemlerden biri olan basen yağları, bazen rahatsız edici olabilir. Ancak sağlıklı ve etkili bir yaklaşımla bu problemin üstesinden gelebilirsiniz. İşte evde basen eritme yöntemleri ve basen inceltme önerileri:
BASENLER EN HIZLI NASIL ERİR? BASENLER NASIL İNCELTİLİR? BASEN YAĞLARINDAN KURTULMANIN PÜF NOKTALARI
- 1. Dengeli Beslenme: Basen yağlarını eritmek için öncelikle beslenme düzeninizi gözden geçirmelisiniz. Fast food, işlenmiş gıdalar ve aşırı şeker tüketimini sınırlamak, daha fazla sebze, meyve, tam tahıllar ve sağlıklı protein kaynaklarına yönelmek önemlidir.
- 2. Bol Su İçin: Günde en az 2 litre su içmek, vücudunuzu temizler ve toksinlerden kurtulmanıza yardımcı olur. Aynı zamanda basen bölgesindeki yağların azalmasına da katkı sağlar.
- 3. Egzersiz: Düzenli olarak egzersiz yapmak, basen yağlarını eritmek için en etkili yollardan biridir. Özellikle yürüyüş, bisiklet sürme, pilates ve dans gibi aktiviteler basen bölgenizin şekillenmesine yardımcı olabilir.
- 4. Bitki Çayları: Mate çayı veya yeşil çay, ana öğünlerden yarım saat sonra tüketildiğinde metabolizmanızı hızlandırabilir ve vücuttaki toksinleri atmanıza yardımcı olabilir.
- 5. Basen Eriten Egzersizler: Squat, bird dog hareketi ve diğer bazı basen eriten egzersizleri düzenli olarak yapmak, basen bölgesindeki yağları azaltabilir.
- 6. Sağlıklı Atıştırmalıklar: Ara öğünlerde sağlıklı atıştırmalıklar tercih edin. Greyfurt, badem ve portakal gibi besinler, tokluk hissinizi artırabilir ve abur cubur tüketiminizi azaltabilir.
- 7. Papatya ve Narenciye: Papatya çayı rahatlatıcı etkileriyle bilinir ve aynı zamanda kilo kaybına yardımcı olabilir. Narenciyeler ise insülin seviyelerini düşürüp kilo kaybını teşvik edebilir.
- 8. Kalorili Yiyeceklerden Kaçının: Özellikle basen bölgenizi hedef alarak kalorili yiyecekleri ve işlenmiş gıdaları diyetinizden çıkarın.
- 9. Egzersiz Rutini: Egzersiz yaparken çeşitlilik sağlayın. Squat, leg raise, plank side ups gibi hareketleri düzenli olarak uygulayarak basenlerinizi şekillendirebilirsiniz.
- 10. Su Tüketimi: Günde en az 2 litre su içmeyi alışkanlık haline getirin. Su vücuttaki yağların yakılmasına yardımcı olabilir.
BASENLERİ İNCELTEN DİYET VE EGZERSİZ LİSTESİ
Kahvaltı:
- Yeşil çay
2 dilim tam buğday ekmeği, 1 ince dilim beyaz peynir, 1 orta boy domates ile tost
Ara Öğün:
- 1 adet orta boy greyfurt
1 su bardağı süt
Öğle Yemeği:
- Zeytinyağlı pırasa yemeği
1 kase sebze çorbası
1 su bardağı ayran
Ara Öğün:
- 1 adet orta boy portakal
5 adet badem
Akşam:
- 150 gram ızgara balık
Marul salatası (1 tatlı kaşığı sirke ile)
2 ince dilim tam buğday ekmeği
- Squat (Çömelme): Bacaklarınızı omuz genişliğinde açarak ayakta durun. Ardından yavaşça çömelmeye başlayın, kalçanızı geriye iterek. Dizleriniz 90 dereceye kadar büküldüğünde yukarı kalkın. Squat hareketini tekrarlayın.
- Leg Raise (Bacak Kaldırma): Sırt üstü yatın, ellerinizi yanınıza yerleştirin. Bacaklarınızı düz bir şekilde yere yaklaşık bir santimetre kadar kaldırın ve tekrar yavaşça indirin. Bu hareketi kontrollü bir şekilde yaparak basen bölgenizi çalıştırabilirsiniz.
- Plank Side Ups: Plank pozisyonunu alın, ardından sağ kolunuzun üzerine dönün. Tek bacakla yan tarafa doğru kaldırın ve tekrar yavaşça indirin. Ardından diğer tarafı çalıştırmak için pozisyonunuzu değiştirin.
- Hip Lift (Kalça Kaldırma): Sırt üstü yatın, dizlerinizi bükün ve ayak tabanlarınızı yere koyun. Kalçanızı yukarı kaldırın ve üç saniye kadar tutun, sonra yavaşça indirin.
- Lunge (Kısa Adımlar): Dik durun, sağ ayağınızı bir adım öne atın ve öne doğru eğilin. Dizleriniz 90 derece bükülünce yukarı kalkın. Ardından diğer bacağınızı kullanarak tekrarlayın.
- One Leg Lunge (Tek Bacaklı Kısa Adımlar): Ayağınızı bir sandalyenin üstüne koyun ve öne doğru eğilin. Tekrar yukarı kalkın ve bu hareketi diğer bacakla tekrar edin.
- Donkey Kick (Eşek Tekmesi): Dört ayak üzerine gelin, bir bacağınızı arkaya doğru yukarı kaldırın, dizinizi 90 dereceye kadar bükün ve ayağınızı yavaşça indirin. Bu hareketi diğer bacakla tekrarlayın.