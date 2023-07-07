Çağla Şıkel'i kas yığınına çeviren diyet! Sadece protein tüketerek kilo verilir mi?

44 yaşındaki Çağla Şıkel, 2 çocuk doğurmasına rağmen fit vücuduyla dikkatleri çekiyor. Kas yığını vücuduyla dikkat çeken Çağla Şıkel'in gün içinde neler tükettiğini bu nasıl başardığını araştırdık. Çağla Şıkel'ın sıfır yağa sahip olmasında en etkili olan besinler protein ağırlıklı olanlardır. Bununla beraber spor.

Çağla Şıkel, her öğün porsiyonunu azaltıp protein ve sebze ağırlıklı beslenmeye özen gösterdi. Peki sadece protein tüketerek kilo verilir mi? Vücut yapısı da buna uygun olan ünlü manken kilo vermeyi avantaja çevirdi.

SADECE PROTEİN TÜKETEREK KİLO VERİLİR Mİ?

Gün içinde protein miktarı yüksek besinler tüketmek kilo verme süresini kolaylaştırır. Çünkü protein vücudun ihtiyacı olan vitamin ve minerallerin genelidir.

Organların işlevselliğinden kas sisteminin gelişimine kadar fayda sağlar. Üstelik protein bakteri ve virüslere karşı da bağışıklık sisteminin mekanizmasını artırır.

Protein aynı zamanda metabolik sistemini de güçlendirir. Bu sayede bağırsaklar daha iyi çalışır. Kilo verme endeksili bir vücut sistemi oluşur.

Çağla Şıkel aynı zamanda takviyeleri de doğal tüketir. Örneğin vücudun en çok ihtiyacı olan kolajeni elde etmek için paça çorbasını sık sık tüketir. Bu hem vücudu hem de cildi genç gösterir.,

Bunun yanı sıra brokoli ıspanak gibi yeşil sebzeler emilimi artırır. Çağla Şıkel aynı zamanda sık sık ağır sporla vücut sistemini de güçlendirir.