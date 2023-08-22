Cennet Mahallesi'nin Menekşe'si Şeyla Halis 1 yılda 40 kilo verdi! Şeyla Halis'in kilo verme formülü

Cennet Mahallesi'nde Menekşe karakteriyle hafızalara kazınan Şeyla Halis 1 yılda 40 kiloyu ameliyatsız verdi. Mide küçültme ameliyatı olmadan zayıflamasının sırrını açıklayan Şeyla Halis'in değişimi de hayranlarını şaşırttı. Çatır çatır kilo veren Şeyla Halis'in son görüntüsü ise beğeni topladı.

Menekşe karakterinde kilolarıyla hayatımıza giren Şeyla Halis'in kısa sürede verdiği kilolar çevresindeki insanları da cesaretlendirdi.

CENNET MAHALLESİ'NİN MENEKŞE'Sİ ŞEYLA HALİS'İN ZAYIFLAMA FORMÜLÜ

Günden günde eriyen Şeyla Halis zayıflamasını engelleyen en büyük etkenin abur cubur olduğunu belirtti. Abur cuburu ve fazla yemeği kesmeye başladığı an metabolizmasını kontrol altına aldığının altını çizdi.

Vücudunun yağ yakmasında en büyük etkenin ise spor olduğunu vurguladı. Spor yaparak vücudunu sistematik olarak kilo vermeye hazırlayan Şeyla Halis, düzenli beslenme ve ödül gibi yöntemlerle kendini şımarttığını söyledi.

Fiziksel olarak bir beklentiye girmeden vücudundaki yağları azalttığı sırada yüzmeye devam eden Şeyla vücudunun daha diri kalmasını yüzmeye borçlu olduğunu ve hayranlarına mutlaka yüzmeye gitmeleri gerektiğini belirtti.

Zayıflama hikayesindeki en büyük destekçisi ise eşi olduğunu ve hayata pozitif bakmaya devam etmesinin vücudundaki stres hormonlarını azalttığını söyledi. Şeyla Halis, kilo verirken en önemli şey "düzgün bir moral ve ruh halidir" sloganıyla yola devam etti.