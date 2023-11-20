Dikkat Bu Besinler Tok Tutuyor! Uzun Süre Tok Kalmanızı Sağlayacak Besinler!
Gün içerisinde sürekli acıkan biriyseniz endişelenmeyin! Uzun süre tok tutan besinler kurtarıcınız olacak! Gün içerisinde midenizi uzun süre tok tutacak besinleri sizin için araştırdık! İşte uzun süre tok tutan besinler…
Editör: Selime Albayrak
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Yumurta
Yumurta, oldukça uzun süre tok tutan besinler arasındadır. Hem sağlıklı hem de tok olmanızı sağlayan yumurta, 36 saate kadar daha az yemek yemenizi sağlar.
Çorba
Çorba, midenizde daha uzun süre kalarak tokluk hissi yaratır. Vücudunuzun tok kalmasını istiyorsanız mutlaka çorba yemelisiniz.
Pişmiş Patates
Pişmiş patates, en doyurucu ve en uzun süre tok tutan yiyecekler arasındadır. Uzun süre tok kalmak istiyorsanız pişmiş patates tüketebilirsiniz.
Çökelek
Çökelek, daha az yağ içerdiği için proteini daha doyurucu besinler arasındadır.