Geceleri Sürekli Acıkanlar Dikkat! 😟 Gece Acıktığınızda Tüketebileceğiniz Kilo Yapmayanlar Besinler!

Geceleri yeme alışkanlığınız varsa ve bunu durduramıyorsanız, doğru yerdesiniz. Sizlere tavsiye edeceğimiz sağlıklı ve kilo aldırmayan besinler sayesinde geceleri yeme alışkanlığınızı daha sağlıklı bir hale getirebilirsiniz. İşte geceleri açlığınızı yatıştıracak sağlıklı besinler…

Salatalık

Geceleri kendinizi sürekli bir şeyler yerken buluyorsanız ve bu yedikleriniz size kilo olarak geri dönüş yapıyorsa dikkat! Geceleri bir şeyler yemek istediğiniz salatalığı tercih edebilirsiniz. Salatalık yediğiniz diğer sağlıksız yiyeceklere oranla, kilo almanıza sebebiyet vermez.

Yoğurt ve Zencefil

Geceleri acıktınız ve canınız bir şeyler yemek istiyorsa önceliğiniz yoğurt olabilir. Yoğurt ve zencefil birleşimi hem yağ yakımını hızlandırır hem de kilo almanızı engelleyerek yeme dürtünüzü durdurur. Eğer geceleri bir şeyler yiyorsanız bu seçiminizi yoğurt ve zencefilden yana kullanmalısınız.

Ayran ve Leblebi

Geceleri yeme alışkanlığınızı durduramıyorsanız ve durum sağlığınızı olumsuz yönde etkiliyorsa, bu besinleri mutlaka tüketmelisiniz. Geceleri önünüze ne geliyorsa yiyor ve bu duruma engel olamıyorsanız, alternatif ve sağlıklı besinleri tercih edebilirsiniz. Ayran ve leblebi hem sağlıklı hem de midenizi tok tutacak besinler arasındadır. Eğer geceleri bir şeyler yemek istiyorsanız bu ikiliyi tercih edebilirsiniz.

Yoğurt ve Elma

Yoğurt ve elma ikilisi geceleri acıktığınızda gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz besinler arasındadır. Eğer gece yeme alışkanlığınızı durduramıyor ve sağlığınıza zarar veriyorsanız. Yoğurt ve elma ikilisini diğer sağlıksız besinlere karşı tercih edebilirsiniz. Yoğurt ve elma kan şekerinizi düzenleyerek açlık hissinizi en aza indirir.

Tarçınlı Süt

Tarçın yağ yakımını hızlandıran baharatlar arasındadır. Geceleri acıktığınızda tarçınlı süt içerek açlık hissinizi en aza indirebilirsiniz. Üstelik tarçın yağlarınızı yakarak zayıf kalmanıza da fayda sağlayacaktır. Eğer geceleri bir şeyler yemek istiyorsanız tercihinizi tarçınlı sütten yana kullanabilirsiniz.

Yeşil Çay ve Kuru Kayısı

Yeşil çay, diyetlerin vazgeçilmez bir parçasıdır. Kayısı ise bağırsakların çalışmasına yardımcı olarak hazmı kolaylaştırır. Geceleri acıktığınızda bu ikiliyi tüketmeniz sizin zararınıza değil aksine yararınıza olacaktır. Geceleri ne yesem diye düşünmeyin! Bir bardak yeşil çay ve 2 kuru kayısıyla açlığınızı yatıştırın.