Göğüs büyütmek için ne yenir? Hangi egzersizler yapılır?
Göğüs büyütmek için ne yenir konusunda konuşmamız gereken farklı farklı durumlar mevcut. Yiyeceğiniz yemekler, yapacağınız egzersizler, yaşınız, genetik faktörleriniz gibi birçok durum göğüs büyütme konusunda etkilidir. Gelin detaylı bir şekilde inceleyelim!
Editör: Hasan Erdem Çelik
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Antioksidanların cilt sağlığımız üzerinde etkileri çok büyüktür. Göğüs kaslarımız göğsümüzü büyütmek için önemli ancak güzel görünmesi içinde antioksidanlar bir o kadar önemlidir.
Bazı bitkisel gıdalar özellikle soya ürünleri (soya fasulyesi, soya sütü, soya proteini) ve keten tohumu fitoöstrojen içerir. Bu maddeler vücutta östrojen benzeri etkiler göstererek göğüs büyütmek için etkili olurlar.
Kalsiyum genellikle süt ürünlerinde bolca bulunur. Kemik ve kas sağlığımız açısında büyük öneme sahip olan kalsiyumu kesinlikle almalısınız.
D vitamini güneşten kolaylıkla alınabilir. D vitamini almamız hem kemiklerimizi hem de kaslarımızın gelişimini etkiler.