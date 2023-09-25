Günde 1 Kilo Verdiren Diyet Var Mı? Haftada 7 Kilo Verdiren Diyet

Yumurta diyeti, düşük kalorili ve besleyici bir diyet programı olarak bilinirken 1 haftada 7 kilo verdirmeyi vaat eder, her diyet gibi bu diyetin de uzman gözetiminde yapılması önemlidir. Bu diyeti anlamak ve nasıl uygulanacağını bilmek için uzman diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım'a bir göz atalım. İşte yumurta diyetine dair tüm detaylar:

Günde 1 Haftada 7 Kilo Verdiren Yumurta Diyeti Nedir?

Yumurta diyeti, düşük kalorili ve yüksek protein içeriğiyle kilo kaybını teşvik edebilecek bir diyettir. Orta boy bir yumurta, 75 kalori içerirken, 7 gram protein, 5 gram yağ ve 13 farklı vitamin ve mineral sağlar.

Yumurta yüksek protein içeriğiyle tam bir süper gıdadır!

Ayrıca yumurta proteininin neredeyse tamamı vücut tarafından sindirilir. Yumurta sarısının içinde kolesterol bulunsa da yapılan araştırmalar, kan kolesterolünü etkilemediğini ve asıl etkenin doymuş ve trans yağlar olduğunu göstermiştir.

Yumurta Diyeti Nasıl Yapılır?

Yumurta diyeti, düşük kalorili bir şok diyet olarak bilinir. Bu diyet, günde birkaç porsiyon haşlanmış yumurta tüketmeyi içerir ve bu yumurtalar diğer yağsız proteinler, nişastasız sebzeler ve düşük karbonhidratlı meyvelerle desteklenir. Ayrıca kalorisiz içecekler de (su, şekersiz çay, süt veya kremasız kahve) diyetin bir parçasıdır. Bu diyet, 7 gün boyunca uygulandığında 5 ile 7 kilo kaybı vaat eder.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bu tür diyetler uzun vadede sürdürülebilir kilo kaybı sağlamaz ve yo-yo etkisine neden olabilir.

Yumurta diyeti sınırlayıcıdır ve normal beslenme düzeninize geri döndüğünüzde kilo almanıza neden olabilir.

Bu tarz şok diyetler büyük dikkatle uygulanmalıdır.

Açlık riski taşıdığı için üç ana öğün yerine tüketilmelidir.

Diyet sırasında çok fazla açlık hissi, sonraki öğünlerde aşırı yeme eğilimine yol açabilir.

Uzmanlar, sağlıklı bir şekilde haftada en fazla 2-3 kilo kaybının ideal olduğunu belirtirler. 1 haftada 7 kilo vermek oldukça zor ve sağlıksız olabilir. Bu tür düşük kalorili, kısıtlayıcı diyetler vücudun metabolizmasını yavaşlatarak kilo kaybını engelleyebilir ve kilo verme sürecini daha zor hale getirebilir. Bu nedenle yumurta diyeti uygulamaya karar verirseniz, egzersiz yapmayı ve diyetin sonunda düşük kalorili ancak dengeli bir beslenme düzenine geçmeyi düşünmelisiniz.

7 Günlük Diyet Listesi

İlk Gün:

Sabah: 1 dilim tam buğday ekmeği + 1 büyük ızgara domates

Öğle: İstediğiniz miktarda taze meyve

Akşam: 2 haşlanmış katı yumurta + 1 greyfurt

2. Gün:

Sabah: 1 greyfurt + 1 haşlanmış yumurta

Öğle: İstediğiniz miktarda fırında pişmiş tavuk + 2 büyük taze domates

Akşam: 1 küçük ızgara biftek + salata

3. Gün:

Sabah: 1 greyfurt + 1 haşlanmış yumurta

Öğle: 2 haşlanmış katı yumurta + salata

Akşam: 2 adet ızgara kuzu pirzola + kereviz ve salatalık

Diyet planına tamamen sadık kalınmalıdır.

4. Gün:

Sabah: 1 dilim tam buğday ekmeği + 2 adet poşe yumurta

Öğle: İstediğiniz miktarda taze meyve

Akşam: 2 adet ızgara kuzu pirzola + kereviz ve salatalık

5. Gün:

Sabah: 1 dilim tam buğday ekmeği + 2 adet poşe yumurta

Öğle: 2 adet poşe yumurta + 2 büyük taze domates

Akşam: Taze veya su konserve balık + salata

6. Gün:

Sabah: 1 haşlanmış yumurta + 1 bardak taze greyfurt suyu

Öğle: İstediğiniz miktarda taze meyve

Akşam: Fırın tavuk + havuç ve lahana

Son Gün:

Sabah: 2 çırpılmış yumurta + 1 büyük ızgara domates

Öğle: 2 poşe yumurta + ıspanak

Akşam: 1 küçük ızgara biftek + salata

Bu diyeti uygulamadan önce sağlık durumunuzu göz önünde bulundurmalı ve uzman bir doktordan onay almalısınız. Ayrıca, bu diyeti uygularken herhangi bir aşırı açlık hissi yaşarsanız, uzman bir diyetisyene danışmalısınız. Unutmayın ki sağlıklı ve dengeli bir beslenme alışkanlığı, uzun vadede başarıya götüren en iyi yaklaşımdır.