Hafıza diyeti nedir? Hafıza diyeti nasıl uygulanır? Sağlıklı zihin ve hafıza için beslenme

Günümüzde yaşlanmanın etkilerini azaltmak ve Alzheimer gibi beyin fonksiyonlarını etkileyen riskleri önlemek amacıyla tercih edilen beslenme modeli, hafıza diyetidir. Hafıza sorunlarına karşı etkili olduğu düşünülen bu diyet, hem vücut sağlığını korumayı hem de zihinsel fonksiyonları desteklemeyi amaçlar.

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Belma Doğan Güngen tarafından paylaşılan bilgilere göre, hafıza diyeti aslında MIND diyeti olarak da bilinir ve Akdeniz diyeti ile hipertansiyon kontrolünde kullanılan DASH diyetinin bir kombinasyonudur. Bu diyetin hedefi Alzheimer hastalığındaki beta amiloid proteinlerini azaltmak ve oksidatif stresi en aza indirmektir.

HAFIZA DİYETİ NEDİR? HAFIZA DİYETİ NASIL UYGULANIR?

Hafıza diyeti, belirli besin gruplarının tüketimini önerirken bazı yiyecekleri sınırlamayı da içerir. Yeşil yapraklı sebzeler, meyveler, tam tahıllar, kuru yemişler ve balık gibi besinler öne çıkar. Aynı zamanda zeytinyağı gibi antioksidan zengini yağlar da bu diyetin temelini oluşturur. Özellikle çilek gibi antioksidan bakımından zengin meyvelerin tüketimi teşvik edilirken, doymuş yağlar, kızarmış yiyecekler, rafine şeker içeren tatlılar ve içecekler sınırlandırılır.

Hafıza diyetinin 7 kuralı ise şu şekildedir:

Yeşil yapraklı sebzeler: Haftada en az 6 porsiyon yeşil sebze tüketilmeli ve diğer sebzeler de eklenerek günlük tüketim sağlanmalı.

Meyveler: Haftada en az 2 porsiyon meyve tüketilmeli, özellikle antioksidan kapasitesi yüksek çilek tercih edilmeli.

Kuru yemişler: Haftada 5 porsiyon kuru yemiş tüketimi önerilir, farklı çeşitler tercih edilebilir.

Tam tahıllı gıdalar: Günde en az 3 porsiyon tam tahıllı gıda tüketilmeli, yulaf ezmesi, kinoa gibi seçenekler tercih edilebilir.

Baklagiller: Haftada 3-4 öğün tüketilmeli, protein kaynağı olarak kullanılabilir.

Zeytinyağı: Günlük olarak zeytinyağı tüketimi önemlidir, antioksidan bakımından zengindir.

Balık ve et tüketimi: Haftada 1 kez balık, 2 kez organik tavuk veya hindi tüketilmeli, kırmızı et miktarı sınırlanmalı.

Diyetin bazı sınırlamaları da bulunur. Doymuş yağlar, kızarmış yiyecekler, rafine şeker içeren tatlılar ve içecekler bu sınırlamalara örnektir. Hafıza diyeti, doktor ve diyetisyen eşliğinde uygulanmalıdır.

Hafıza diyeti, beyin fonksiyonlarını desteklemeyi amaçlayan beslenme şeklidir. Yaşa bağlı olarak hafızadaki değişiklikler normaldir, ancak sağlıklı yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarıyla bu değişiklikleri yavaşlatabilirsiniz.